https://ria.ru/20201223/pandemiya-1590512558.html
Вирусолог спрогнозировал сроки завершения пандемии коронавируса
Вирусолог спрогнозировал сроки завершения пандемии коронавируса
Вирусолог, доцент кафедры биохимии Таврической академии Крымского федерального университета Владимир Оберемок считает, что пандемия коронавирусной инфекции... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T10:44
2020-12-23T10:44
2020-12-23T14:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Вирусолог, доцент кафедры биохимии Таврической академии Крымского федерального университета Владимир Оберемок считает, что пандемия коронавирусной инфекции завершится в 2022 году.По его мнению, ситуация значительно улучшится уже в 2021 году, а завершения пандемии в 2022-м можно ожидать по ряду причин."Во-первых, будут вакцины и лекарства. Во-вторых, большинство людей уже переболеют коронавирусом, и у них сохранится иммунитет. В-третьих, человечество психологически привыкнет к коронавирусу. В-четвертых, повторное заражение переболевших одним и тем же подтипом вируса в ближайшие несколько лет будет маловероятным. А меняется данный вирус не очень быстро по сравнению с другими РНК-содержащими вирусами", – добавил Оберемок.Кроме того, по мнению ученого, сам по себе коронавирус со временем будет ослабевать, а значит, смертность от заболевания будет не такой высокой, как в настоящее время.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201223/mutatsiya-1590488743.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, крымский федеральный университет, здоровье - общество, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости.
Вирусолог, доцент кафедры биохимии Таврической академии Крымского федерального университета
Владимир Оберемок считает, что пандемия коронавирусной инфекции завершится в 2022 году.
"К лету 2021 года в северном полушарии нашей планеты, в том числе и в Крыму, выработается коллективный иммунитет. Летом заболеваемость снизится, а осенью снова будет всплеск, но гораздо меньший, чем в этом году. Тогда заболеют все те, кто еще не заболел. На мой взгляд, зимой-весной 2022 года пандемия практически завершится. Мы вернёмся в нормальное русло жизни. Я не утверждаю, что люди будут жить так же, как и в 2019 году. Мир в некотором смысле изменится в любом случае, но ощущение защищенности и открытости границ между странами к этому времени появится", – сказал Оберемок, слова которого приводит пресс-служба вуза.
По его мнению, ситуация значительно улучшится уже в 2021 году, а завершения пандемии в 2022-м можно ожидать по ряду причин.
"Во-первых, будут вакцины и лекарства. Во-вторых, большинство людей уже переболеют коронавирусом, и у них сохранится иммунитет. В-третьих, человечество психологически привыкнет к коронавирусу. В-четвертых, повторное заражение переболевших одним и тем же подтипом вируса в ближайшие несколько лет будет маловероятным. А меняется данный вирус не очень быстро по сравнению с другими РНК-содержащими вирусами", – добавил Оберемок.
Кроме того, по мнению ученого, сам по себе коронавирус со временем будет ослабевать, а значит, смертность от заболевания будет не такой высокой, как в настоящее время.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф