https://ria.ru/20201223/pandemiya-1590512558.html

Вирусолог спрогнозировал сроки завершения пандемии коронавируса

Вирусолог спрогнозировал сроки завершения пандемии коронавируса

Вирусолог, доцент кафедры биохимии Таврической академии Крымского федерального университета Владимир Оберемок считает, что пандемия коронавирусной инфекции... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T10:44

2020-12-23T10:44

2020-12-23T14:54

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

крымский федеральный университет

здоровье - общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Вирусолог, доцент кафедры биохимии Таврической академии Крымского федерального университета Владимир Оберемок считает, что пандемия коронавирусной инфекции завершится в 2022 году.По его мнению, ситуация значительно улучшится уже в 2021 году, а завершения пандемии в 2022-м можно ожидать по ряду причин."Во-первых, будут вакцины и лекарства. Во-вторых, большинство людей уже переболеют коронавирусом, и у них сохранится иммунитет. В-третьих, человечество психологически привыкнет к коронавирусу. В-четвертых, повторное заражение переболевших одним и тем же подтипом вируса в ближайшие несколько лет будет маловероятным. А меняется данный вирус не очень быстро по сравнению с другими РНК-содержащими вирусами", – добавил Оберемок.Кроме того, по мнению ученого, сам по себе коронавирус со временем будет ослабевать, а значит, смертность от заболевания будет не такой высокой, как в настоящее время.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201223/mutatsiya-1590488743.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, крымский федеральный университет, здоровье - общество, общество