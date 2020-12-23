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Мэрию Оренбурга заподозрили в нецелевом расходовании 12 миллионов рублей
Мэрию Оренбурга заподозрили в нецелевом расходовании 12 миллионов рублей
Следственные органы Оренбургской области возбудили дело о нецелевом расходовании должностными лицами мэрии Оренбурга бюджетных средств при ремонте дорог в... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T17:40
2020-12-23T17:40
оренбургская область
оренбург
происшествия
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УФА, 23 дек - РИА Новости. Следственные органы Оренбургской области возбудили дело о нецелевом расходовании должностными лицами мэрии Оренбурга бюджетных средств при ремонте дорог в городе, сообщили в региональном СК.По данным следствия, в феврале 2020 года в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" между министерством строительства области и городской мэрией было подписано соглашение о предоставлении субсидии бюджетам муниципальных образований на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог городских агломераций. А в декабре 2019 года по результатам электронного аукциона между управлением строительства и дорожного хозяйства администрации Оренбурга и ООО "ГП Дорстрой-Уфа" был заключен муниципальный контракт на капремонт автомобильных дорог по улицам Аксакова, Комсомольской и Правды стоимостью более 196 миллионов рублей. Объем, содержание работ определены сметной документацией, информирует ведомство.Следственные органы возбудили уголовное дело по статье УК РФ о нецелевом расходовании бюджетных средств в особо крупном размере. В настоящее время проводят следственные действия для установление фактических обстоятельств совершенного преступления.
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оренбургская область, оренбург, происшествия

Мэрию Оренбурга заподозрили в нецелевом расходовании 12 миллионов рублей

17:40 23.12.2020
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© Фото : СК РФ
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УФА, 23 дек - РИА Новости. Следственные органы Оренбургской области возбудили дело о нецелевом расходовании должностными лицами мэрии Оренбурга бюджетных средств при ремонте дорог в городе, сообщили в региональном СК.
По данным следствия, в феврале 2020 года в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" между министерством строительства области и городской мэрией было подписано соглашение о предоставлении субсидии бюджетам муниципальных образований на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог городских агломераций. А в декабре 2019 года по результатам электронного аукциона между управлением строительства и дорожного хозяйства администрации Оренбурга и ООО "ГП Дорстрой-Уфа" был заключен муниципальный контракт на капремонт автомобильных дорог по улицам Аксакова, Комсомольской и Правды стоимостью более 196 миллионов рублей. Объем, содержание работ определены сметной документацией, информирует ведомство.

"В дальнейшем городское управление дорожного хозяйства и строительная организация Оренбурга заключили дополнительные соглашения на отдельные виды работ и затрат, которые не были предусмотрены аукционной документацией. Таким образом, неправомерные действия должностных лиц администрации города повлекли нецелевое расходование бюджетных средств на общую сумму свыше 12 миллионов 400 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье УК РФ о нецелевом расходовании бюджетных средств в особо крупном размере. В настоящее время проводят следственные действия для установление фактических обстоятельств совершенного преступления.
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