https://ria.ru/20201223/orenburg-1590614900.html

Мэрию Оренбурга заподозрили в нецелевом расходовании 12 миллионов рублей

Мэрию Оренбурга заподозрили в нецелевом расходовании 12 миллионов рублей

Следственные органы Оренбургской области возбудили дело о нецелевом расходовании должностными лицами мэрии Оренбурга бюджетных средств при ремонте дорог в... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T17:40

2020-12-23T17:40

2020-12-23T17:40

оренбургская область

оренбург

происшествия

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УФА, 23 дек - РИА Новости. Следственные органы Оренбургской области возбудили дело о нецелевом расходовании должностными лицами мэрии Оренбурга бюджетных средств при ремонте дорог в городе, сообщили в региональном СК.По данным следствия, в феврале 2020 года в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" между министерством строительства области и городской мэрией было подписано соглашение о предоставлении субсидии бюджетам муниципальных образований на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог городских агломераций. А в декабре 2019 года по результатам электронного аукциона между управлением строительства и дорожного хозяйства администрации Оренбурга и ООО "ГП Дорстрой-Уфа" был заключен муниципальный контракт на капремонт автомобильных дорог по улицам Аксакова, Комсомольской и Правды стоимостью более 196 миллионов рублей. Объем, содержание работ определены сметной документацией, информирует ведомство.Следственные органы возбудили уголовное дело по статье УК РФ о нецелевом расходовании бюджетных средств в особо крупном размере. В настоящее время проводят следственные действия для установление фактических обстоятельств совершенного преступления.

https://ria.ru/20201222/zloupotrebleniya-1590454650.html

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оренбургская область, оренбург, происшествия