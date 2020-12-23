В Кузбассе машинист экскаватора погиб при обрушении на угольном разрезе
09:38 23.12.2020 (обновлено: 11:01 23.12.2020)
КЕМЕРОВО, 23 дек - РИА Новости. Обрушение горной породы произошло на угольном разрезе "Виноградовский" в Кемеровской области, под завалами погиб машинист экскаватора, сообщили РИА Новости в Ростехнадзоре.
"На разрезе "Виноградовский (произошло) обрушение горной массы с рабочего борта угольного пласта, в результате попал под завал экскаватор - и машинист погиб", - рассказал собеседник агентства.
Прокуратура Кузбасса по данному факту начала проверку, а в пресс-службе СУ СК по Кемеровской области сообщили о возбуждении уголовного дела.
"Двадцать второго декабря текущего года в 20.50 (16.50 мск) поступило сообщение об обнаружении в забое угольного разреза на территории Прокопьевского района тела 47-летнего машиниста экскаватора. По данному факту следственными органами Следственного комитета <…> по Кемеровской области <…> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.
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Представитель экстренных служб уточнил, что обрушение горной породы объемом более 60 тысяч кубометров произошло на глубине 25 метров.
По версии следствия, рабочий находился в кабине экскаватора, ожидал сменщика, внезапно глиняный борт забоя стал осыпаться.
"Очевидцы - другие рабочие, сообщили руководству разреза, которое вызвало горноспасателей. Тело пострадавшего рабочего было обнаружено и поднято на поверхность. Судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти потерпевшего", - сообщает ведомство.
В настоящее время разрез работает в штатном режиме. Проводятся следственные мероприятия. К реагированию на ЧП привлекались 28 человек и восемь единиц техники.
Разрез "Виноградовский" расположен в Беловском районе Кемеровской области в границах Караканского угольного месторождения. Разрез введен в эксплуатацию в августе 2004 года. Проектная мощность составляет 3 миллиона тонн угля в год. Добыча ведется открытым способом с применением транспортной технологии. Запасы представлены только длиннопламенными углями (марка Д). Угли, добываемые предприятием, являются низкозольными, малосернистыми, с достаточно высокой теплотворной способностью и предназначаются для использования в качестве энергетического топлива.