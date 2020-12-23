https://ria.ru/20201223/obrushenie-1590502343.html

В Кузбассе машинист экскаватора погиб при обрушении на угольном разрезе

В Кузбассе машинист экскаватора погиб при обрушении на угольном разрезе

Обрушение горной породы произошло на угольном разрезе "Виноградовский" в Кемеровской области, под завалами погиб машинист экскаватора, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T09:38

2020-12-23T09:38

2020-12-23T11:01

кемеровская область

происшествия

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КЕМЕРОВО, 23 дек - РИА Новости. Обрушение горной породы произошло на угольном разрезе "Виноградовский" в Кемеровской области, под завалами погиб машинист экскаватора, сообщили РИА Новости в Ростехнадзоре.Прокуратура Кузбасса по данному факту начала проверку, а в пресс-службе СУ СК по Кемеровской области сообщили о возбуждении уголовного дела."Двадцать второго декабря текущего года в 20.50 (16.50 мск) поступило сообщение об обнаружении в забое угольного разреза на территории Прокопьевского района тела 47-летнего машиниста экскаватора. По данному факту следственными органами Следственного комитета <…> по Кемеровской области <…> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.Представитель экстренных служб уточнил, что обрушение горной породы объемом более 60 тысяч кубометров произошло на глубине 25 метров.По версии следствия, рабочий находился в кабине экскаватора, ожидал сменщика, внезапно глиняный борт забоя стал осыпаться. В настоящее время разрез работает в штатном режиме. Проводятся следственные мероприятия. К реагированию на ЧП привлекались 28 человек и восемь единиц техники.Разрез "Виноградовский" расположен в Беловском районе Кемеровской области в границах Караканского угольного месторождения. Разрез введен в эксплуатацию в августе 2004 года. Проектная мощность составляет 3 миллиона тонн угля в год. Добыча ведется открытым способом с применением транспортной технологии. Запасы представлены только длиннопламенными углями (марка Д). Угли, добываемые предприятием, являются низкозольными, малосернистыми, с достаточно высокой теплотворной способностью и предназначаются для использования в качестве энергетического топлива.

https://radiosputnik.ria.ru/20200929/chp-shakhta-1577936121.html

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кемеровская область, происшествия