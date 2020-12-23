https://ria.ru/20201223/navka-1590289734.html

Татьяна Навка: моя задача — чтобы зрители забыли все тревоги и волнения

Татьяна Навка: моя задача — чтобы зрители забыли все тревоги и волнения

Во дворце спорта "Мегаспорт" идут последние приготовления к показам ледовых шоу Татьяны Навки. Из-за пандемии премьеру "Лебединого озера" пришлось перенести на... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T08:00

2020-12-23T08:00

2020-12-23T08:10

самоизоляция

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Во дворце спорта "Мегаспорт" идут последние приготовления к показам ледовых шоу Татьяны Навки. Из-за пандемии премьеру "Лебединого озера" пришлось перенести на следующий год, но с 26 декабря по 7 января можно увидеть спектакли прошлых лет — "Руслан и Людмила" и "Спящая красавица. Легенда двух королевств". Об идеальном компромиссе во время COVID-19, а также о новогодних сюрпризах и мечтах в интервью РИА Новости рассказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка.— Вам пришлось перенести премьеру "Лебединого озера" на следующий год. Как и когда вы приняли это решение и на какой стадии находилась работа над проектом? — Решение о переносе проекта было принято четыре месяца назад, когда мы поняли, что в этом году, к сожалению, коронавирус окончательно не будет искоренен. С учетом того, что подготовка к шоу занимает в среднем девять месяцев, к тому моменту мы уже вносили финальные штрихи в "Лебединое озеро". Не скрою, откладывать до лучших времен такой безумно красивый мюзикл нам с командой было очень грустно. Тем не менее я считаю, что мы нашли идеальный компромисс на эти праздники. "Руслан и Людмила" и "Спящая красавица" по масштабу и яркости не уступают новому шоу. Более того, оба спектакля уже обзавелись поклонниками, которые будут очень рады новой встрече с любимыми героями. А для тех, кто наши шоу еще не видел, этот cезон принесет уникальный шанс окунуться в сказки, наполненные волшебством, музыкой и поистине чемпионским фигурным катанием. — Вы дарите билеты на шоу этого года людям, которые не сдали билеты на "Лебединое озеро". Таких уже много? — Я бы так не сказала. Поскольку билеты на наши шоу стоят не каких-то баснословных денег, большинство зрителей готовы спокойно подождать следующего года и просто купить себе отдельные места на спектакли этого сезона и тем самым избежать суеты в следующем. Обычно билеты на премьеру у нас разлетаются быстро. Логично предположить, что после окончательной победы над COVID-19 истосковавшаяся по мероприятиям публика будет биться за каждый билет, и в выигрыше окажется тот, кто заранее им обзавелся.— В ледовом дворце рассадка строго через одного? Как быть, если пришел родитель с маленьким ребенком? Детям определенного возраста бывает тяжело сидеть отдельно от родителей.— Люди, пришедшие вместе, безусловно, будут сидеть рядом друг с другом. Странно, если бы гости, которые пришли вдвоем, были бы разлучены. Тем более мы понимаем, что, если к нам в зал попадают маленькие слушатели, присутствие родителя необходимо с точки зрения комфорта всех собравшихся. Поэтому социальная дистанция будет между этими парами или семьями.— Важно ли вам было в этом году показывать шоу, несмотря на сложные условия? Как вы считаете, можно и нужно ли проводить елки и детские спектакли?— Согласно последним исследованиям, у многих людей, склонных к ментальным расстройствам, из-за карантина обостряются симптомы депрессии и ухудшается самочувствие. Сидеть взаперти тяжело и физически, и психологически, особенно холодными зимними вечерами. Наши шоу — это подарок детям и семьям, москвичам и гостям столицы. Вспомните, ведь во все сложные времена искусство всегда играло важную роль для поддержания положительного настроя населения. В частности, в сохранении этого боевого духа солдат в Великую Отечественную войну не последнее место занимали артисты, которые даже в годы войны не переставали выступать. Безусловно, наши шоу будут проводиться с соблюдением всех санитарных норм, так что волноваться не стоит. Моя задача — сделать так, чтобы зрители, придя во дворец "Мегаспорт", хотя бы на несколько часов забыли о своих тревогах и волнениях, отвлеклись и зарядились новогодним настроением и поверили в чудеса! Но вопрос о том, проводить или не проводить елки и другие детские мероприятия зависит также и от экономики. Думаю, основной мотив отказа от новогодних праздников связан даже не с вирусом, а как раз с финансовыми рисками. Текущие ограничения на не более чем 25 процентов зрителей означают, что для экономически выгодного мероприятия необходим гигантский зал. Для нас огромная удача выступать именно в "Мегаспорте" (13 тысяч мест). Увы, далеко не у всех есть площадки такого же размера.— Какие изменения есть в "Руслане и Людмиле" и "Спящей красавице", все ли звезды смогут принять участие?— Мы немного модифицировали наши шоу. Зрителей ждут сюрпризы и встречи с известнейшими фигуристами. Помимо прекрасной Алины Загитовой, в этом году к нашей команде присоединился олимпийский чемпион Илья Кулик. Он исполнит роль Фарлафа в "Руслане и Людмиле". Также по традиции примут участие Петр Чернышев, блестящая пара Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас и другие звездные фигуристы. Приходите и все увидите своими глазами! — Как планируете отмечать Новый год?— Cамый мой любимый Новый год — всегда дома, в кругу семьи и близких друзей. Где именно отмечать праздник, еще не решили. Поскольку мы работаем 31 декабря, то пока не знаем, успеем ли приготовить все. Может быть, пойдем в гости.— Что вы можете посоветовать нашим читателям для создания новогоднего настроения?— Во-первых, советую прийти на наши ледовые шоу. Во-вторых, желаю ни в коем случае не терять веру в добро и любовь, а главное, в самих себя! Не бойтесь мечтать, строить планы и верить в светлое будущее. Уходящий год был непростым, но нельзя позволять этому коварному вирусу разрушать нас изнутри.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером шоу Татьяны Навки.

https://ria.ru/20201210/kultura-1587693279.html

https://ria.ru/20191227/1562904328.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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