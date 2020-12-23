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Путин поручил проработать предложение по налогу на самозанятых
Путин поручил проработать предложение по налогу на самозанятых
Президент РФ Владимир Путин поручил губернатору Челябинской области Алексею Текслеру проработать с правительством предложение по налогу на самозанятых. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T17:29
2020-12-23T17:29
алексей текслер
михаил мишустин
антон силуанов
московская область (подмосковье)
калужская область
челябинская область
экономика
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил губернатору Челябинской области Алексею Текслеру проработать с правительством предложение по налогу на самозанятых.На совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам Текслер, в частности, предложил предоставить регионам и муниципалитетам больше гибкости в управлении налогом на самозанятых.Путин попросил министра финансов Антона Силуанова прокомментировать предложения губернатора. "С целым рядом можно согласиться. Предположим, последнее предложение по распределению налога по самозанятым между муниципалитетами и субъектами РФ", - ответил глава Минфина.При этом премьер-министр Михаил Мишустин указал, что сделать это будет очень сложно. "Я бы хотел узнать, как собираются коллеги щепить. Поскольку сегодня в мобильном приложении реализована регистрация по региональному принципу, то есть человек говорит о том, что я в Московской области, в Калужской области или где-то еще зарегистрирован, то далее щепить его по муниципалитетам невозможно", - сказал он."Технические обстоятельства, о которых сказал Михаил Владимирович, имеют место быть, мы их знаем", - ответил Текслер."Алексей Леонидович (Текслер - ред.), побудительный мотив, а именно наполнение муниципальных бюджетов источниками доходов дополнительных, очень благородный. Мы это все понимаем и сами об этом думаем. Пожалуйста, проработайте с коллегами из правительства детали, потому что в них кроются большие проблемы, как мы видим", - завершил дискуссию Путин.Специальный налоговый режим для самозанятых - налог на профессиональный доход - позволяет гражданам установить на смартфон мобильное приложение "Мой налог" и легализовать свою предпринимательскую деятельность с минимальными издержками. Для регистрации в качестве самозанятого не нужно лично посещать налоговые органы и предоставлять отчетность. Размер налоговой ставки в рамках этого режима при работе с физическими лицами составляет 4% дохода, с юридическими - 6%.
https://ria.ru/20201217/samozanyatye-1589735669.html
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алексей текслер, михаил мишустин, антон силуанов, московская область (подмосковье), калужская область, челябинская область, экономика

Путин поручил проработать предложение по налогу на самозанятых

17:29 23.12.2020
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совместное заседание Государственного совета и Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совместное заседание Государственного совета и Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил губернатору Челябинской области Алексею Текслеру проработать с правительством предложение по налогу на самозанятых.
На совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам Текслер, в частности, предложил предоставить регионам и муниципалитетам больше гибкости в управлении налогом на самозанятых.
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Путин попросил министра финансов Антона Силуанова прокомментировать предложения губернатора. "С целым рядом можно согласиться. Предположим, последнее предложение по распределению налога по самозанятым между муниципалитетами и субъектами РФ", - ответил глава Минфина.
При этом премьер-министр Михаил Мишустин указал, что сделать это будет очень сложно. "Я бы хотел узнать, как собираются коллеги щепить. Поскольку сегодня в мобильном приложении реализована регистрация по региональному принципу, то есть человек говорит о том, что я в Московской области, в Калужской области или где-то еще зарегистрирован, то далее щепить его по муниципалитетам невозможно", - сказал он.
"Технические обстоятельства, о которых сказал Михаил Владимирович, имеют место быть, мы их знаем", - ответил Текслер.
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"Алексей Леонидович (Текслер - ред.), побудительный мотив, а именно наполнение муниципальных бюджетов источниками доходов дополнительных, очень благородный. Мы это все понимаем и сами об этом думаем. Пожалуйста, проработайте с коллегами из правительства детали, потому что в них кроются большие проблемы, как мы видим", - завершил дискуссию Путин.
Специальный налоговый режим для самозанятых - налог на профессиональный доход - позволяет гражданам установить на смартфон мобильное приложение "Мой налог" и легализовать свою предпринимательскую деятельность с минимальными издержками. Для регистрации в качестве самозанятого не нужно лично посещать налоговые органы и предоставлять отчетность. Размер налоговой ставки в рамках этого режима при работе с физическими лицами составляет 4% дохода, с юридическими - 6%.
 
Алексей ТекслерМихаил МишустинАнтон СилуановМосковская область (Подмосковье)Калужская областьЧелябинская областьЭкономика
 
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