https://ria.ru/20201223/nalog-1590611732.html

Путин поручил проработать предложение по налогу на самозанятых

Путин поручил проработать предложение по налогу на самозанятых

Президент РФ Владимир Путин поручил губернатору Челябинской области Алексею Текслеру проработать с правительством предложение по налогу на самозанятых. РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T17:29

2020-12-23T17:29

2020-12-23T17:29

алексей текслер

михаил мишустин

антон силуанов

московская область (подмосковье)

калужская область

челябинская область

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590607389_0:0:2364:1331_1920x0_80_0_0_d5899fa4edc0f5736158d292a7488450.jpg

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил губернатору Челябинской области Алексею Текслеру проработать с правительством предложение по налогу на самозанятых.На совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам Текслер, в частности, предложил предоставить регионам и муниципалитетам больше гибкости в управлении налогом на самозанятых.Путин попросил министра финансов Антона Силуанова прокомментировать предложения губернатора. "С целым рядом можно согласиться. Предположим, последнее предложение по распределению налога по самозанятым между муниципалитетами и субъектами РФ", - ответил глава Минфина.При этом премьер-министр Михаил Мишустин указал, что сделать это будет очень сложно. "Я бы хотел узнать, как собираются коллеги щепить. Поскольку сегодня в мобильном приложении реализована регистрация по региональному принципу, то есть человек говорит о том, что я в Московской области, в Калужской области или где-то еще зарегистрирован, то далее щепить его по муниципалитетам невозможно", - сказал он."Технические обстоятельства, о которых сказал Михаил Владимирович, имеют место быть, мы их знаем", - ответил Текслер."Алексей Леонидович (Текслер - ред.), побудительный мотив, а именно наполнение муниципальных бюджетов источниками доходов дополнительных, очень благородный. Мы это все понимаем и сами об этом думаем. Пожалуйста, проработайте с коллегами из правительства детали, потому что в них кроются большие проблемы, как мы видим", - завершил дискуссию Путин.Специальный налоговый режим для самозанятых - налог на профессиональный доход - позволяет гражданам установить на смартфон мобильное приложение "Мой налог" и легализовать свою предпринимательскую деятельность с минимальными издержками. Для регистрации в качестве самозанятого не нужно лично посещать налоговые органы и предоставлять отчетность. Размер налоговой ставки в рамках этого режима при работе с физическими лицами составляет 4% дохода, с юридическими - 6%.

https://ria.ru/20201217/samozanyatye-1589735669.html

https://ria.ru/20201217/moskva-1589612781.html

московская область (подмосковье)

калужская область

челябинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей текслер, михаил мишустин, антон силуанов, московская область (подмосковье), калужская область, челябинская область, экономика