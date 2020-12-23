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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20201223/moor-1590560523.html
Александр Моор поблагодарил тюменцев, сражающихся с пандемией
Александр Моор поблагодарил тюменцев, сражающихся с пандемией
В ходе борьбы с пандемией в Тюменской области было развернуто более 3,5 тысяч специализированных коек в 18 медучреждениях, выполнено уже более 1,4 миллиона... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T14:05
2020-12-23T14:05
тюменская область
коронавирус в россии
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ТЮМЕНЬ, 23 дек - РИА Новости. В ходе борьбы с пандемией в Тюменской области было развернуто более 3,5 тысяч специализированных коек в 18 медучреждениях, выполнено уже более 1,4 миллиона тестов на COVID-19 - по этому показателю регион занимает одно из лидирующих мест в стране, сообщил губернатор области Александр Моор.Моор выступил с ежегодным посланием к депутатам Тюменской областной думы "О положении дел в области и перспективах ее развития" на заседании регионального парламента, которое прошло в онлайн режиме.Глава области отметил, что на закупку современного медоборудования, в том числе трех компьютерных томографов, СИЗ, медикаментов и расходных материалов было выделено 1,8 миллиарда рублей. Для борьбы с пандемией было мобилизовано около ста единиц дополнительного автотранспорта. Область также закупила 46 автомобилей скорой помощи.Более 1 миллиарда рублей направлено на стимулирующие выплаты, которые в регионе стабильно получают 7 тысяч медработников.Он напомнил, что на областной станции скорой помощи разработан и внедрен новый информационный продукт, позволяющий в режиме онлайн управлять движением всего инфекционного коечного фонда и оперативно осуществлять госпитализацию и переводы пациентов. "Это тюменское ноу-хау, которой регион гордится и готов делиться", - сказал губернатор.По мнению Моора, в Тюменской области был найден разумный баланс при введении противоэпидемических ограничений."Конечно, большинство решений региональным властям пришлось принимать на ходу. Гибко, в режиме реального времени реагируя на новые вызовы. Но теперь, анализируя полученный опыт, я могу уверенно сказать: эти решения не были бессистемными. Все они были выдержаны в цельной логике, которой мы последуем и впредь. Все они соответствовали известному принципу политического управления, сегодня ставшему особенно актуальным: "Столько свободы, сколько возможно. Столько ограничений, сколько необходимо". Так было во время первой волны пандемии. Так продолжается и сейчас", – цитируются в сообщении слова главы региона.Моор дал высокую оценку вкладу в борьбу с пандемией работников соцучреждений и волонтеров. Так, к акции #Мы вместе в Тюменской области присоединились более 2,5 тысяч добровольцев, помощь получили более 140 тысяч человек.В экономической части послания отмечается, что региональный индекс промпроизводства за год вырос почти на четверть. Более, чем в 1,5 раза выросла обрабатывающая промышленность. По этим показателям Тюменская область занимает второе место среди регионов. При этом рост обеспечен не только предприятиями, связанными с полезными ископаемыми и их переработкой – например, производство компьютеров, электронных и оптических изделий увеличилось за год на 32%.В числе реализованных проектов губернатор назвал третью очередь молочного комплекса в Голышмановском городском округе, цех сухого молока в Ялуторовске, вторую очередь водно-термального комплекса "ЛетоЛето". Среди введенных в строй соцобъектов - поликлиника в Тобольске и стоматологическая клиника в Заводоуковске, 37 обновленных ФАПов, 6 детских садов и 4 школы. В ближайшие десять дней будут сданы в эксплуатацию еще один детсад и три школы."Огромное значение имеет то, что нам в этом драматическом году удалось удержать уровень заработной платы. Причем не только в номинальном, но и в реальном выражении – 104 и 101 процент соответственно", – подчеркнул Моор.
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коронавирус в россии

Александр Моор поблагодарил тюменцев, сражающихся с пандемией

14:05 23.12.2020
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ТЮМЕНЬ, 23 дек - РИА Новости. В ходе борьбы с пандемией в Тюменской области было развернуто более 3,5 тысяч специализированных коек в 18 медучреждениях, выполнено уже более 1,4 миллиона тестов на COVID-19 - по этому показателю регион занимает одно из лидирующих мест в стране, сообщил губернатор области Александр Моор.
Моор выступил с ежегодным посланием к депутатам Тюменской областной думы "О положении дел в области и перспективах ее развития" на заседании регионального парламента, которое прошло в онлайн режиме.
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16 декабря, 15:00Тюменская область
Тюменские студенты-медики получили выплаты за помощь в борьбе с пандемией
Глава области отметил, что на закупку современного медоборудования, в том числе трех компьютерных томографов, СИЗ, медикаментов и расходных материалов было выделено 1,8 миллиарда рублей. Для борьбы с пандемией было мобилизовано около ста единиц дополнительного автотранспорта. Область также закупила 46 автомобилей скорой помощи.
Более 1 миллиарда рублей направлено на стимулирующие выплаты, которые в регионе стабильно получают 7 тысяч медработников.
"Низкий поклон нашим медикам. Честь вам и хвала! Я говорю это не только от своего имени, но вместе с тысячами участников тюменской акции "Спасибо, доктор!", - привели слова губернатора в его пресс-службе.
Он напомнил, что на областной станции скорой помощи разработан и внедрен новый информационный продукт, позволяющий в режиме онлайн управлять движением всего инфекционного коечного фонда и оперативно осуществлять госпитализацию и переводы пациентов. "Это тюменское ноу-хау, которой регион гордится и готов делиться", - сказал губернатор.
По мнению Моора, в Тюменской области был найден разумный баланс при введении противоэпидемических ограничений.
"Конечно, большинство решений региональным властям пришлось принимать на ходу. Гибко, в режиме реального времени реагируя на новые вызовы. Но теперь, анализируя полученный опыт, я могу уверенно сказать: эти решения не были бессистемными. Все они были выдержаны в цельной логике, которой мы последуем и впредь. Все они соответствовали известному принципу политического управления, сегодня ставшему особенно актуальным: "Столько свободы, сколько возможно. Столько ограничений, сколько необходимо". Так было во время первой волны пандемии. Так продолжается и сейчас", – цитируются в сообщении слова главы региона.
Сотрудница московского колл-центра по вопросам диагностики и профилактики коронавируса 2019-nCoV - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
20 ноября, 14:18Тюменская область
Опыт кол-центра по COVID Тюменской области используют в других регионах
Моор дал высокую оценку вкладу в борьбу с пандемией работников соцучреждений и волонтеров. Так, к акции #Мы вместе в Тюменской области присоединились более 2,5 тысяч добровольцев, помощь получили более 140 тысяч человек.
В экономической части послания отмечается, что региональный индекс промпроизводства за год вырос почти на четверть. Более, чем в 1,5 раза выросла обрабатывающая промышленность. По этим показателям Тюменская область занимает второе место среди регионов. При этом рост обеспечен не только предприятиями, связанными с полезными ископаемыми и их переработкой – например, производство компьютеров, электронных и оптических изделий увеличилось за год на 32%.
"Завершен ряд серьезных инвестиционных проектов. Конечно, тобольский "ЗапСибНефтехим" вне конкуренции. И по масштабам, и по своему значению не только для нашего региона, но и для всей страны. Я не устаю повторять, для нас важен любой инвестор", – отметил Моор.
В числе реализованных проектов губернатор назвал третью очередь молочного комплекса в Голышмановском городском округе, цех сухого молока в Ялуторовске, вторую очередь водно-термального комплекса "ЛетоЛето". Среди введенных в строй соцобъектов - поликлиника в Тобольске и стоматологическая клиника в Заводоуковске, 37 обновленных ФАПов, 6 детских садов и 4 школы. В ближайшие десять дней будут сданы в эксплуатацию еще один детсад и три школы.
"Огромное значение имеет то, что нам в этом драматическом году удалось удержать уровень заработной платы. Причем не только в номинальном, но и в реальном выражении – 104 и 101 процент соответственно", – подчеркнул Моор.
 
Тюменская областьКоронавирус в России
 
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