Вечорко рассказал о своей новогодней мечте
12:16 23.12.2020 (обновлено: 13:27 23.12.2020)
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГлавный врач Городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова Валерий Вечорко
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Главный врач городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова столичного департамента здравоохранения Валерий Вечорко заявил в интервью РИА Новости, что мечтает съездить на родину в Белоруссию, там попариться в бане и на рыбалке в абсолютной тишине встретить рассвет.
"Очень хочется съездить на родину, в деревню Городная в Белоруссии, на могилку к родителям. Зайти в дом. Попариться в баньке. А рано утром, когда все вокруг еще накрыто туманом, отправиться на рыбалку. И там, на берегу реки, в абсолютной тишине встретить рассвет вместе со звуками просыпающейся природы. И никуда не спешить. Хотя бы день. А лучше 4-5. Но пока их нет", - сказал Вечорко, отвечая на вопрос о новогодней мечте.