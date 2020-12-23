Вечорко рассказал о своей новогодней мечте

"Очень хочется съездить на родину, в деревню Городная в Белоруссии, на могилку к родителям. Зайти в дом. Попариться в баньке. А рано утром, когда все вокруг еще накрыто туманом, отправиться на рыбалку. И там, на берегу реки, в абсолютной тишине встретить рассвет вместе со звуками просыпающейся природы. И никуда не спешить. Хотя бы день. А лучше 4-5. Но пока их нет", - сказал Вечорко, отвечая на вопрос о новогодней мечте.