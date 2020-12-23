Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201223/mechta-1590534450.html
Вечорко рассказал о своей новогодней мечте
Вечорко рассказал о своей новогодней мечте
Главный врач городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова столичного департамента здравоохранения Валерий Вечорко заявил в интервью РИА Новости, что РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T12:16
2020-12-23T13:27
валерий вечорко
белоруссия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590520959_0:87:2974:1760_1920x0_80_0_0_77b4bcfba79b2e40717204a668fb08e8.jpg
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Главный врач городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова столичного департамента здравоохранения Валерий Вечорко заявил в интервью РИА Новости, что мечтает съездить на родину в Белоруссию, там попариться в бане и на рыбалке в абсолютной тишине встретить рассвет.Читайте полный текст интервью Валерия Вечорко &gt;&gt;&gt;
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590520959_7:0:2736:2047_1920x0_80_0_0_fe818371a08649f88df72789ad36da3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
валерий вечорко, белоруссия, общество

Вечорко рассказал о своей новогодней мечте

12:16 23.12.2020 (обновлено: 13:27 23.12.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГлавный врач Городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова Валерий Вечорко
Главный врач Городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова Валерий Вечорко - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Главный врач городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова столичного департамента здравоохранения Валерий Вечорко заявил в интервью РИА Новости, что мечтает съездить на родину в Белоруссию, там попариться в бане и на рыбалке в абсолютной тишине встретить рассвет.
"Очень хочется съездить на родину, в деревню Городная в Белоруссии, на могилку к родителям. Зайти в дом. Попариться в баньке. А рано утром, когда все вокруг еще накрыто туманом, отправиться на рыбалку. И там, на берегу реки, в абсолютной тишине встретить рассвет вместе со звуками просыпающейся природы. И никуда не спешить. Хотя бы день. А лучше 4-5. Но пока их нет", - сказал Вечорко, отвечая на вопрос о новогодней мечте.
Читайте полный текст интервью Валерия Вечорко >>>
 
Валерий ВечоркоБелоруссияОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:17В Германии число больных COVID-19 выросло более чем на 32 тысячи за сутки
08:15Московская горячая линия по COVID будет работать в новогодние праздники
08:12Эксперт рассказала, есть ли на Земле места, недоступные съемке из космоса
08:11Москвичей в четверг ожидает небольшой снег и до минус четырех
08:01Умер рок-музыкант Лесли Уэст
08:00В Госдуме предложили временно остановить авиасообщение со всеми странами
07:47В Красноярске на школьницу напала стая бродячих собак
07:44В МИД Ирана ответили на обвинения США в атаке на посольство
07:43СМИ: США подготовили санкции против России из-за инцидента с Навальным
07:42Два самолета с медотрядом вылетели в Симферополь из Ростова-на-Дону
07:40В Екатеринбурге 12 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком
07:36Во втором мобильном госпитале в Ялте помогут пациентам с COVID-19
07:28Власти Красноярского края объявили 31 декабря выходным днем
07:25Эксперты отметили резкий рост числа самозанятых в России
07:21Исследование показало, на что россияне потратят тринадцатую зарплату
07:18В Нагорный Карабах за сутки вернулись более 480 беженцев
07:16Глава МЧС назвал главную задачу гуманитарной операции в Карабахе
07:13СМИ раскрыло подробности стрельбы на юго-западе Москвы
07:12В Госдуме призвали россиян встречать Новый год в семейном кругу
07:05Власти Чукотки объявили 31 декабря выходным
Лента новостейМолния