https://ria.ru/20201223/lisa-1590492220.html

В Якутии вновь ищут живодеров из-за нового жестокого видео с лисой

В Якутии вновь ищут живодеров из-за нового жестокого видео с лисой

Минэкологии Якутии вновь ищет живодеров из-за жестокого видео с лисой, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T07:02

2020-12-23T07:02

2020-12-23T07:02

республика саха (якутия)

якутск

происшествия

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ЯКУТСК, 23 дек – РИА Новости. Минэкологии Якутии вновь ищет живодеров из-за жестокого видео с лисой, сообщает пресс-служба ведомства.Как отметили в министерстве в среду, пользователи соцсети распространили видео, на котором мужчина с женщиной в Якутии недопустимым способом добывают лису, попавшую в капкан.Ранее в Сунтарском районе республики произошел аналогичный случай. В соцсетях распространилось видео, на котором мужчина пинает животное и душит в снегу. Видно, что у лисы сильно повреждена лапа, она не может убежать. Как пишут пользователи, животное перед этим переехали трактором. Уголовное дело за жестокое обращение с животным возбудили в отношении двух местных жителей.

https://ria.ru/20201222/lisa-1590324522.html

республика саха (якутия)

якутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), якутск, происшествия