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В Якутии вновь ищут живодеров из-за нового жестокого видео с лисой
В Якутии вновь ищут живодеров из-за нового жестокого видео с лисой
Минэкологии Якутии вновь ищет живодеров из-за жестокого видео с лисой, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T07:02
2020-12-23T07:02
республика саха (якутия)
якутск
происшествия
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ЯКУТСК, 23 дек – РИА Новости. Минэкологии Якутии вновь ищет живодеров из-за жестокого видео с лисой, сообщает пресс-служба ведомства.Как отметили в министерстве в среду, пользователи соцсети распространили видео, на котором мужчина с женщиной в Якутии недопустимым способом добывают лису, попавшую в капкан.Ранее в Сунтарском районе республики произошел аналогичный случай. В соцсетях распространилось видео, на котором мужчина пинает животное и душит в снегу. Видно, что у лисы сильно повреждена лапа, она не может убежать. Как пишут пользователи, животное перед этим переехали трактором. Уголовное дело за жестокое обращение с животным возбудили в отношении двух местных жителей.
https://ria.ru/20201222/lisa-1590324522.html
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республика саха (якутия), якутск, происшествия

В Якутии вновь ищут живодеров из-за нового жестокого видео с лисой

07:02 23.12.2020
 
© Фото : ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник" / Анна ЕлисееваЛиса на кордоне "Кроноки"
Лиса на кордоне Кроноки - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© Фото : ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник" / Анна Елисеева
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ЯКУТСК, 23 дек – РИА Новости. Минэкологии Якутии вновь ищет живодеров из-за жестокого видео с лисой, сообщает пресс-служба ведомства.
Как отметили в министерстве в среду, пользователи соцсети распространили видео, на котором мужчина с женщиной в Якутии недопустимым способом добывают лису, попавшую в капкан.
"Будет проведено административное расследование. При установке виновных лиц будут приняты административные меры согласно законодательству РФ", - рассказали в пресс-службе.
Ранее в Сунтарском районе республики произошел аналогичный случай. В соцсетях распространилось видео, на котором мужчина пинает животное и душит в снегу. Видно, что у лисы сильно повреждена лапа, она не может убежать. Как пишут пользователи, животное перед этим переехали трактором. Уголовное дело за жестокое обращение с животным возбудили в отношении двух местных жителей.
Госинспекторами Минэкологии Якутии установлены лица причастные к появившемуся в соцсетях видео, на котором двое мужчин недопустимым способом добывают лису - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
Вчера, 09:34
В Якутии установили личности мужчин, издевавшихся над лисой
 
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