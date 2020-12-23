https://ria.ru/20201223/lisa-1590492220.html
В Якутии вновь ищут живодеров из-за нового жестокого видео с лисой
В Якутии вновь ищут живодеров из-за нового жестокого видео с лисой
Минэкологии Якутии вновь ищет живодеров из-за жестокого видео с лисой, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T07:02
2020-12-23T07:02
2020-12-23T07:02
республика саха (якутия)
якутск
происшествия
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ЯКУТСК, 23 дек – РИА Новости. Минэкологии Якутии вновь ищет живодеров из-за жестокого видео с лисой, сообщает пресс-служба ведомства.Как отметили в министерстве в среду, пользователи соцсети распространили видео, на котором мужчина с женщиной в Якутии недопустимым способом добывают лису, попавшую в капкан.Ранее в Сунтарском районе республики произошел аналогичный случай. В соцсетях распространилось видео, на котором мужчина пинает животное и душит в снегу. Видно, что у лисы сильно повреждена лапа, она не может убежать. Как пишут пользователи, животное перед этим переехали трактором. Уголовное дело за жестокое обращение с животным возбудили в отношении двух местных жителей.
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РИА Новости
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республика саха (якутия), якутск, происшествия
ЯКУТСК, 23 дек – РИА Новости.
Минэкологии Якутии
вновь ищет живодеров из-за жестокого видео с лисой, сообщает пресс-служба ведомства.
Как отметили в министерстве в среду, пользователи соцсети распространили видео, на котором мужчина с женщиной в Якутии недопустимым способом добывают лису, попавшую в капкан.
"Будет проведено административное расследование. При установке виновных лиц будут приняты административные меры согласно законодательству РФ", - рассказали в пресс-службе.
Ранее в Сунтарском районе республики произошел аналогичный случай. В соцсетях распространилось видео, на котором мужчина пинает животное и душит в снегу. Видно, что у лисы сильно повреждена лапа, она не может убежать. Как пишут пользователи, животное перед этим переехали трактором. Уголовное дело за жестокое обращение с животным возбудили в отношении двух местных жителей.