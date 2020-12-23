https://ria.ru/20201223/lekarstva-1590522207.html
В Крыму уволили чиновников за срыв поставок лекарств
В Крыму уволили чиновников за срыв поставок лекарств
Министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко уволил двоих чиновников, допустивших срыв поставок льготных лекарств в регионе. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T11:22
2020-12-23T11:22
2020-12-23T11:22
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здоровье - общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко уволил двоих чиновников, допустивших срыв поставок льготных лекарств в регионе."Мною принято решение об освобождении от занимаемой должности руководителя "Крым-Фармация" (сеть государственных аптек). В министерстве уволен начальник управления лекарственного обеспечения и информатизации", - сказал Остапенко на заседании регионального оперативного штаба по противодействию коронавирусу.Решение принято на фоне жалоб крымчан на отсутствие лекарств в аптеках, в том числе антибиотиков для лечения коронавирусной инфекции.По словам Остапенко, уже заключены новые контракты и началась поставка льготных лекарств в республику.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201223/koronavirus-1590507597.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, республика крым