https://ria.ru/20201223/korruptsiya-1590504704.html

Стало известно, в чем обвиняют мэра Рио-де-Жанейро

Стало известно, в чем обвиняют мэра Рио-де-Жанейро

Бразильская прокуратура обвиняет мэра крупнейшего города страны Рио-де-Жанейро Марсело Кривеллу в руководстве организацией, которая занималась сбором взяток и... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T09:59

2020-12-23T09:59

2020-12-23T09:59

рио-де-жанейро (город)

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 23 дек - РИА Новости. Бразильская прокуратура обвиняет мэра крупнейшего города страны Рио-де-Жанейро Марсело Кривеллу в руководстве организацией, которая занималась сбором взяток и получила около 10 миллионов долларов в обмен на государственные контракты.Кривелла был задержан во вторник в своем доме в Рио-де-Жанейро. Задержание было произведено в ходе совместной операции полиции и местной прокуратуры. Помимо Кривеллы правоохранители задержали предпринимателя Рафаэля Алвеса и бывшего начальника полиции Фернанду Мораиса. Ранее сообщалось, что следователи ведут дело в отношении предполагаемой "штаб-квартиры взяток" в мэрии Рио-де-Жанейро. Расследование началось в 2018 году."Преступная организация собрала не менее 50 миллионов реалов (около 9,7 миллиона долларов США), это только то, что мы смогли установить", - заявил прокурор Рикарду Рибейру. Портал G1 ранее сообщил, что одной из целей операции также являлся бывший сенатор Эдуарду Лопес, однако он не находился в своем доме в Рио-де-Жанейро. Предположительно, он переехал в Белен.Отмечается, что задержание Кривеллы произошло за девять дней до окончания его срока на посту мэра Рио-де-Жанейро. По данным местных СМИ, по прибытии в полицейский участок он заявил, что стал жертвой "политического преследования", и потребовал "справедливости". Исполнять обязанности мэра города будет глава городского совета Жоржи Фелипе.

https://ria.ru/20201104/korruptsiya-1583049488.html

рио-де-жанейро (город)

бразилия

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рио-де-жанейро (город), бразилия, в мире