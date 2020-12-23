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Стало известно, в чем обвиняют мэра Рио-де-Жанейро
Стало известно, в чем обвиняют мэра Рио-де-Жанейро
Бразильская прокуратура обвиняет мэра крупнейшего города страны Рио-де-Жанейро Марсело Кривеллу в руководстве организацией, которая занималась сбором взяток и... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T09:59
2020-12-23T09:59
рио-де-жанейро (город)
бразилия
в мире
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 23 дек - РИА Новости. Бразильская прокуратура обвиняет мэра крупнейшего города страны Рио-де-Жанейро Марсело Кривеллу в руководстве организацией, которая занималась сбором взяток и получила около 10 миллионов долларов в обмен на государственные контракты.Кривелла был задержан во вторник в своем доме в Рио-де-Жанейро. Задержание было произведено в ходе совместной операции полиции и местной прокуратуры. Помимо Кривеллы правоохранители задержали предпринимателя Рафаэля Алвеса и бывшего начальника полиции Фернанду Мораиса. Ранее сообщалось, что следователи ведут дело в отношении предполагаемой "штаб-квартиры взяток" в мэрии Рио-де-Жанейро. Расследование началось в 2018 году."Преступная организация собрала не менее 50 миллионов реалов (около 9,7 миллиона долларов США), это только то, что мы смогли установить", - заявил прокурор Рикарду Рибейру. &nbsp;Портал G1 ранее сообщил, что одной из целей операции также являлся бывший сенатор Эдуарду Лопес, однако он не находился в своем доме в Рио-де-Жанейро. Предположительно, он переехал в Белен.Отмечается, что задержание Кривеллы произошло за девять дней до окончания его срока на посту мэра Рио-де-Жанейро. По данным местных СМИ, по прибытии в полицейский участок он заявил, что стал жертвой "политического преследования", и потребовал "справедливости". Исполнять обязанности мэра города будет глава городского совета Жоржи Фелипе.
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рио-де-жанейро (город), бразилия, в мире

Стало известно, в чем обвиняют мэра Рио-де-Жанейро

09:59 23.12.2020
 
© REUTERS / Pilar Olivares/File PhotoМэр Рио-де-Жанейро Марсело Кривелла
Мэр Рио-де-Жанейро Марсело Кривелла - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© REUTERS / Pilar Olivares/File Photo
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 23 дек - РИА Новости. Бразильская прокуратура обвиняет мэра крупнейшего города страны Рио-де-Жанейро Марсело Кривеллу в руководстве организацией, которая занималась сбором взяток и получила около 10 миллионов долларов в обмен на государственные контракты.
Кривелла был задержан во вторник в своем доме в Рио-де-Жанейро. Задержание было произведено в ходе совместной операции полиции и местной прокуратуры. Помимо Кривеллы правоохранители задержали предпринимателя Рафаэля Алвеса и бывшего начальника полиции Фернанду Мораиса. Ранее сообщалось, что следователи ведут дело в отношении предполагаемой "штаб-квартиры взяток" в мэрии Рио-де-Жанейро. Расследование началось в 2018 году.
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"Преступная организация собрала не менее 50 миллионов реалов (около 9,7 миллиона долларов США), это только то, что мы смогли установить", - заявил прокурор Рикарду Рибейру.  
Портал G1 ранее сообщил, что одной из целей операции также являлся бывший сенатор Эдуарду Лопес, однако он не находился в своем доме в Рио-де-Жанейро. Предположительно, он переехал в Белен.
Отмечается, что задержание Кривеллы произошло за девять дней до окончания его срока на посту мэра Рио-де-Жанейро. По данным местных СМИ, по прибытии в полицейский участок он заявил, что стал жертвой "политического преследования", и потребовал "справедливости". Исполнять обязанности мэра города будет глава городского совета Жоржи Фелипе.
 
Рио-де-Жанейро (город)БразилияВ мире
 
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