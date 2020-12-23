https://ria.ru/20201223/koronavirus-1590653063.html

В Москве умерли 76 пациентов с коронавирусом

В Москве умерли 76 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки скончались 76 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T23:02

2020-12-23T23:02

2020-12-23T23:24

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

москва

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В Москве за сутки скончались 76 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе. Таким образом, за все время в городе от COVID-19 умерли 10 689 человек. Днем ранее сообщали о 73 умерших.Распространение коронавируса осложнило ситуацию со смертностью в России, заявила в среду вице-премьер Татьяна Голикова на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.При этом она подчеркнула, что смертность от ряда причин удалось снизить.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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