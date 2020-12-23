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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201223/koronavirus-1590653063.html
В Москве умерли 76 пациентов с коронавирусом
В Москве умерли 76 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки скончались 76 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T23:02
2020-12-23T23:24
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
москва
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В Москве за сутки скончались 76 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе. Таким образом, за все время в городе от COVID-19 умерли 10 689 человек. Днем ранее сообщали о 73 умерших.Распространение коронавируса осложнило ситуацию со смертностью в России, заявила в среду вице-премьер Татьяна Голикова на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.При этом она подчеркнула, что смертность от ряда причин удалось снизить.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва

В Москве умерли 76 пациентов с коронавирусом

23:02 23.12.2020 (обновлено: 23:24 23.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в карантинном центре в Коммунарке
Медицинский работник в карантинном центре в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В Москве за сутки скончались 76 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.
Таким образом, за все время в городе от COVID-19 умерли 10 689 человек.
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Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Днем ранее сообщали о 73 умерших.
Распространение коронавируса осложнило ситуацию со смертностью в России, заявила в среду вице-премьер Татьяна Голикова на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
При этом она подчеркнула, что смертность от ряда причин удалось снизить.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоМосква
 
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