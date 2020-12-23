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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201223/koronavirus-1590645580.html
Минздрав Великобритании обнаружил новый штамм коронавируса из ЮАР
Минздрав Великобритании обнаружил новый штамм коронавируса из ЮАР
В Великобритании обнаружили еще один штамм коронавируса, сообщил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T20:53
2020-12-23T23:06
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сабах
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
великобритания
малайзия
юар
в мире
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В Великобритании обнаружили еще один штамм коронавируса, сообщил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок."Этот вирус еще более заразный и, похоже, мутировал дальше, чем новый", — сказал он.Отмечается, что пока заболели два человека, приехавшие из ЮАР. В связи с этим британские власти объявили о вводе ограничений на поездки в южноафриканскую страну. Прилетающих из ЮАР обяжут соблюдать ой двухнедельный карантин.В начале прошлой недели в Британии также сообщили об обнаружении новой разновидности коронавируса на востоке страны. Отмечалось, что этот тип инфекции оказался на 70 процентов более заразным. При этом специалисты не нашли подтверждения, что вирус стал более смертоносным или ухудшающим течение заболевания.Также о новой вариации COVID-19 сообщили в Малайзии. По словам главы Минздрава страны Нура Хишама Абдуллу, штамм обнаружили среди 60 образцов, взятых в штате Сабах."Нам еще предстоит узнать клиническое воздействие этого варианта, его уровень инфицирующей способности или агрессивности", — добавил чиновник.Штаммы коронавирусаНакануне глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что "британских" типов коронавируса в России не зафиксировали. По ее словам, ведомство держит ситуацию на контроле. Так, например, центр "Вектор" изучил уже более пяти тысяч образцов со всей страны и выявил 1424 мутации. Тем не менее ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора уже поручили готовить тест-систему, которая выявляла бы именно этот штамм. Попова заверила, что российские вакцины будут эффективным в том числе и против нового штамма COVID-19.С 22 декабря Россия на неделю приостановила возобновленное в августе авиасообщение с Великобританией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, сабах, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), великобритания, малайзия, юар, в мире

Минздрав Великобритании обнаружил новый штамм коронавируса из ЮАР

20:53 23.12.2020 (обновлено: 23:06 23.12.2020)
 
© REUTERS / JOHN SIBLEYДевушка в защитной маске на Вестминстерском мосту в Лондоне
Девушка в защитной маске на Вестминстерском мосту в Лондоне - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© REUTERS / JOHN SIBLEY
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В Великобритании обнаружили еще один штамм коронавируса, сообщил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.
"Этот вирус еще более заразный и, похоже, мутировал дальше, чем новый", — сказал он.
Отмечается, что пока заболели два человека, приехавшие из ЮАР.
В связи с этим британские власти объявили о вводе ограничений на поездки в южноафриканскую страну. Прилетающих из ЮАР обяжут соблюдать ой двухнедельный карантин.
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В начале прошлой недели в Британии также сообщили об обнаружении новой разновидности коронавируса на востоке страны. Отмечалось, что этот тип инфекции оказался на 70 процентов более заразным. При этом специалисты не нашли подтверждения, что вирус стал более смертоносным или ухудшающим течение заболевания.
Также о новой вариации COVID-19 сообщили в Малайзии. По словам главы Минздрава страны Нура Хишама Абдуллу, штамм обнаружили среди 60 образцов, взятых в штате Сабах.
"Нам еще предстоит узнать клиническое воздействие этого варианта, его уровень инфицирующей способности или агрессивности", — добавил чиновник.
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Штаммы коронавируса

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что "британских" типов коронавируса в России не зафиксировали. По ее словам, ведомство держит ситуацию на контроле. Так, например, центр "Вектор" изучил уже более пяти тысяч образцов со всей страны и выявил 1424 мутации. Тем не менее ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора уже поручили готовить тест-систему, которая выявляла бы именно этот штамм.
Попова заверила, что российские вакцины будут эффективным в том числе и против нового штамма COVID-19.
С 22 декабря Россия на неделю приостановила возобновленное в августе авиасообщение с Великобританией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19СабахАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВеликобританияМалайзияЮАРВ мире
 
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