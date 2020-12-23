https://ria.ru/20201223/koronavirus-1590618117.html

Попова оценила ситуацию с COVID-19 в регионах

Попова оценила ситуацию с COVID-19 в регионах

В России есть регионы с высокой заболеваемостью COVID-19, там нужно принимать особые специальные меры, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T17:53

2020-12-23T17:53

2020-12-23T17:53

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

республика татарстан (татарстан)

краснодарский край

общество

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. В России есть регионы с высокой заболеваемостью COVID-19, там нужно принимать особые специальные меры, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Ситуация в различных регионах неоднородная: у нас есть регионы, в которых ежесуточная заболеваемость, то есть средняя за неделю на один день в расчете на 100 тысяч населения, составляет от 2 до 3. Это, например, Краснодарский край, Татарстан, и есть регионы, где заболеваемость выше 60, таких регионов не много, но вместе с тем, они есть и там ситуация иная, здесь нужно принимать особые специальные меры", - сказала Попова на брифинге.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

республика татарстан (татарстан)

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика татарстан (татарстан), краснодарский край, общество