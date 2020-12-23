https://ria.ru/20201223/koronavirus-1590614059.html

В Италии семьи жертв COVID-19 требуют компенсацию в сто миллионов евро

В Италии семьи жертв COVID-19 требуют компенсацию в сто миллионов евро

В Италии около 500 родственников людей, скончавшихся от коронавируса, требуют от властей компенсацию в размере 100 миллионов евро, сообщает издание Bergamo... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T17:37

2020-12-23T17:37

2020-12-23T17:37

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

джузеппе конте

рим

италия

в мире

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. В Италии около 500 родственников людей, скончавшихся от коронавируса, требуют от властей компенсацию в размере 100 миллионов евро, сообщает издание Bergamo news.Как отмечает издание, родственники жертв COVID-19 представят в среду гражданский иск в суде в Риме против премьер-министра Джузеппе Конте, министра здравоохранения Роберто Сперанцы и президента региона Ломбардия Аттилио Фонтаны.В ходе процесса родственники планируют оспорить действия региональных и центральных органов власти во время эпидемии. В частности, они обвиняются в неподготовленности к эпидемии и затягивании объявления чрезвычайного положения в стране.По мнению медицинских экспертов, эпидемическая ситуация в Италии начинает постепенно улучшаться. Тем не менее, по состоянию на среду, общее число случаев заражения новым типом коронавируса на Апеннинах превысило 1 миллион 900 тысяч, жертвами стали 69 842 человека.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201220/koronavirus-1590142123.html

рим

италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, джузеппе конте, рим, италия, в мире