https://ria.ru/20201223/koronavirus-1590554300.html

Эпидемиолог рассказал, от чего зависит мутация коронавируса

Эпидемиолог рассказал, от чего зависит мутация коронавируса

Возможность формирование новых штаммов коронавируса зависит от того, как точно пациент выполняет рекомендации врача и соблюдает срок приема препаратов, заявил... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T13:34

2020-12-23T13:34

2020-12-23T13:34

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новый штамм коронавируса в британии

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Возможность формирование новых штаммов коронавируса зависит от того, как точно пациент выполняет рекомендации врача и соблюдает срок приема препаратов, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила РИА Новости, что применение препаратов, подавляющих вирус и мешающих его размножению, а также лечение пациентов с помощью плазмы с антителами приводит к ускоренной мутации вируса и появлению новых штаммов."Многое в процессе формирования или не формирования резистентных штаммов будет зависеть от приверженности пациентов к точному выполнению назначений врача и соблюдении сроков применения противовирусных препаратов", - сказал Горелов журналистам.Он пояснил, что мутация микроорганизмов под действием препаратов хорошо известна, вирусы всегда приспосабливаются, вырабатывая устойчивость к лекарственной терапии, классическими примерами могут служить грипп или мутации ВИЧ."Однако мутации резистентности не означают, что данные штаммы становятся суперинфекционными, суперзаразными, приобретают большую эпидемическую значимость и большее распространение", - отметил Горелов.По его словам, если даже допустить, что новые устойчивые к терапии штаммы коронавируса появятся, то это просто снизит эффективность противовирусных препаратов и нацелит ученых на разработку все новых и новых эффективных классов лекарств.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201223/koronavirus-1590484337.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый штамм коронавируса в британии, анча баранова, александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество