https://ria.ru/20201223/koronavirus-1590525076.html

Власти Москвы оценили возможность снять ограничения по COVID-19

Власти Москвы оценили возможность снять ограничения по COVID-19

Необходимости в ужесточении мер по COVID нет, но нет и возможности снять существующие ограничения, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T11:35

2020-12-23T11:35

2020-12-23T11:35

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

владимир ефимов (политик)

москва

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Необходимости в ужесточении мер по COVID нет, но нет и возможности снять существующие ограничения, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."В таких ситуациях очень сложно предсказывать что-то, потому что мы отталкиваемся от текущей ситуации, вынуждены от неё отталкиваться. Для этого у нас по-прежнему работает оперативный штаб по контролю за распространением коронавирусной инфекции... На сегодняшний момент мы видим, что необходимости ужесточения нет, но и, к сожалению, нет возможности снять те ограничения, которые существуют", - сказал Ефимов.Он отметил, что Москва остановилась на достаточно ровной ситуации с распространением коронавирусной инфекции по количеству заболевших и госпитализированных, и система здравоохранения справляется с этой нагрузкой и имеет достаточный запас прочности."Если будет лучше, то, конечно, будем сразу же снимать ограничения", - добавил Ефимов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201216/koronavirus-1589469589.html

https://ria.ru/20201113/koronavirus-1584259721.html

москва

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, владимир ефимов (политик), москва