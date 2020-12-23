https://ria.ru/20201223/koronavirus-1590523029.html

В Москве за сутки госпитализировали 1943 пациента с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1943 пациента с COVID-19

Число госпитализаций пациентов с COVID-19 за сутки в Москве находится на уровне количества выписанных из больниц: 1943 против 1818, на аппаратах искусственной... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T11:25

2020-12-23T11:25

2020-12-23T11:35

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Число госпитализаций пациентов с COVID-19 за сутки в Москве находится на уровне количества выписанных из больниц: 1943 против 1818, на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в столичных больницах находятся 509 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В столице подтверждено 5652 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1943 пациента с COVID-19, при этом из больниц выписали почти столько же - 1818 человек. На ИВЛ в больницах Москвы находится 509 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что 9,7% среди заболевших - дети, 38,3% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,9% – от 46 до 65 лет, еще 14,3% - от 66 до 79 лет. Также 4,8% среди заболевших люди старше 80 лет."Оперативный штаб напоминает о необходимости соблюдения домашнего режима горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями, а также школьникам 6-11 классов и студентам, обучающимся дистанционно. В общественных местах необходимо носить маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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