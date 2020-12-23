https://ria.ru/20201223/koronavirus-1590517417.html
Бокерия назвал условие для победы над коронавирусом
Бокерия назвал условие для победы над коронавирусом
Масочный режим для победы над коронавирусом должен быть безупречным, заявил глава комиссии Общественной палаты РФ по охране здоровья граждан, президент "Лиги... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T11:07
2020-12-23T11:07
2020-12-23T11:07
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
лео бокерия
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/153017/98/1530179875_0:0:5342:3006_1920x0_80_0_0_bcb8bff32e1fb261d63b7f34a86a24f2.jpg
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Масочный режим для победы над коронавирусом должен быть безупречным, заявил глава комиссии Общественной палаты РФ по охране здоровья граждан, президент "Лиги здоровья наций", академик РАН Лео Бокерия."Теперь все за нами - за теми, кто несет в народ, в массы, как раньше говорили, необходимость выполнения того или иного поручения, задания (Роспотребнадзора — Прим. ред.). Масочный режим должен быть безупречным, это совершенно очевидно и доказано. Маску нужно носить не больше трех часов. Самые простые вещи", - рассказал Бокерия на итоговой пресс-конференции ОП РФ.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/153017/98/1530179875_396:0:5145:3562_1920x0_80_0_0_ec6d980abe9acae8cc8ee995bf814292.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, лео бокерия, здоровье - общество