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Бокерия назвал условие для победы над коронавирусом

Бокерия назвал условие для победы над коронавирусом

Масочный режим для победы над коронавирусом должен быть безупречным, заявил глава комиссии Общественной палаты РФ по охране здоровья граждан, президент "Лиги... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T11:07

2020-12-23T11:07

2020-12-23T11:07

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

лео бокерия

здоровье - общество

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Масочный режим для победы над коронавирусом должен быть безупречным, заявил глава комиссии Общественной палаты РФ по охране здоровья граждан, президент "Лиги здоровья наций", академик РАН Лео Бокерия."Теперь все за нами - за теми, кто несет в народ, в массы, как раньше говорили, необходимость выполнения того или иного поручения, задания (Роспотребнадзора — Прим. ред.). Масочный режим должен быть безупречным, это совершенно очевидно и доказано. Маску нужно носить не больше трех часов. Самые простые вещи", - рассказал Бокерия на итоговой пресс-конференции ОП РФ.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, лео бокерия, здоровье - общество