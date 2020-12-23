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COVID-19 поражает практически все системы организма, заявил Вечорко
COVID-19 поражает практически все системы организма, заявил Вечорко
Коронавирусная инфекция поражает практически все системы организма, заявил в интервью РИА Новости главный врач городской клинической больницы №15 имени О. М... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T10:33
2020-12-23T13:27
распространение нового коронавируса
валерий вечорко
коронавирус в россии
общество
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Коронавирусная инфекция поражает практически все системы организма, заявил в интервью РИА Новости главный врач городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова столичного департамента здравоохранения Валерий Вечорко.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.Читайте полный текст интервью Валерия Вечорко &gt;&gt;&gt;
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валерий вечорко, коронавирус в россии, общество

COVID-19 поражает практически все системы организма, заявил Вечорко

10:33 23.12.2020 (обновлено: 13:27 23.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкСотрудница коронавирусного госпиталя, расположенного в Красноярской межрайонной клинической больнице скорой медицинской помощи имени Н. С. Карповича
Сотрудница коронавирусного госпиталя, расположенного в Красноярской межрайонной клинической больнице скорой медицинской помощи имени Н. С. Карповича - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Коронавирусная инфекция поражает практически все системы организма, заявил в интервью РИА Новости главный врач городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова столичного департамента здравоохранения Валерий Вечорко.
"Дело в том, что коронавирусная инфекция поражает, в первую очередь, дыхательный тракт, дыхательную систему. Потом, о чем вы говорите, вызывает микротромбозы – это нарушение целостности сосудов, так называемого эндотелия. Это и поражение желудочно-кишечного тракта, которое протекает в виде мезентериального тромбоза. И поражения центральной нервной системы. Поэтому тут практически весь организм задействован при коронавирусной инфекции", - отметил Вечорко.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Читайте полный текст интервью Валерия Вечорко >>>
 
Распространение нового коронавирусаВалерий ВечоркоКоронавирус в РоссииОбщество
 
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