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Москва выделит 1,3 миллиарда рублей на бесплатное питание медработников
Москва выделит 1,3 миллиарда рублей на бесплатное питание медработников
Правительство Москвы выделит 1,3 миллиарда рублей для организации бесплатного питания медработников в 2021 году, сообщает пресс-служба мэра столицы. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T10:33
2020-12-23T10:33
2020-12-23T10:35
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Правительство Москвы выделит 1,3 миллиарда рублей для организации бесплатного питания медработников в 2021 году, сообщает пресс-служба мэра столицы."Из резервного фонда правительства Москвы будет выделено 1,3 миллиарда рублей для организации бесплатного питания медработников в 2021 году. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.Отмечается, что начиная с апреля 2020 года в рамках борьбы с распространением COVID-19 за счёт бюджета города Москвы организовано бесплатное полноценное трехразовое питание медицинских сотрудников, оказывающих помощь в стационарных условиях пациентам с подтверждённым диагнозом или подозрением на COVID-19."За это время 19 ресторанных сетей Москвы поставили медикам порядка 1,5 миллиона суточных рационов еды. Организацию питания медработников обеспечивает департамент торговли и услуг города Москвы", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва