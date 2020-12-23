https://ria.ru/20201223/koronavirus-1590511023.html

Москва выделит 1,3 миллиарда рублей на бесплатное питание медработников

Москва выделит 1,3 миллиарда рублей на бесплатное питание медработников

Правительство Москвы выделит 1,3 миллиарда рублей для организации бесплатного питания медработников в 2021 году, сообщает пресс-служба мэра столицы. РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T10:33

2020-12-23T10:33

2020-12-23T10:35

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583956030_0:70:2916:1710_1920x0_80_0_0_da2cef535620b32d8e8304fca3683d73.jpg

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Правительство Москвы выделит 1,3 миллиарда рублей для организации бесплатного питания медработников в 2021 году, сообщает пресс-служба мэра столицы."Из резервного фонда правительства Москвы будет выделено 1,3 миллиарда рублей для организации бесплатного питания медработников в 2021 году. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.Отмечается, что начиная с апреля 2020 года в рамках борьбы с распространением COVID-19 за счёт бюджета города Москвы организовано бесплатное полноценное трехразовое питание медицинских сотрудников, оказывающих помощь в стационарных условиях пациентам с подтверждённым диагнозом или подозрением на COVID-19."За это время 19 ресторанных сетей Москвы поставили медикам порядка 1,5 миллиона суточных рационов еды. Организацию питания медработников обеспечивает департамент торговли и услуг города Москвы", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201223/avtovolontery-1590461706.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва