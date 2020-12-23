https://ria.ru/20201223/koronavirus-1590502116.html
В Крыму могут ввести дополнительные ограничения по COVID-19
В Крыму могут ввести дополнительные ограничения по COVID-19
Руководитель управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская предложила ввести в преддверии новогодних праздников... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T09:36
2020-12-23T09:36
2020-12-23T10:49
туризм
наталья пеньковская
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
республика крым
севастополь
общество
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588766543_0:0:2897:1630_1920x0_80_0_0_ba5d412713c207c91ef16cb1e7ba74f4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Руководитель управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская предложила ввести в преддверии новогодних праздников дополнительные ограничительные меры из-за нестабильной ситуации по коронавирусу в регионе.Пеньковская подчеркнула, что ситуация с распространением коронавируса в Крыму остается нестабильной с тенденцией роста числа заболевших.Кроме того, глава регионального Роспотребнадзора призвала крымчан при посещении храмов во время предстоящих христианских праздников пользоваться средствами индивидуальной защиты.Всего с начала пандемии в Крыму выявлено свыше 22 тысяч заболевших, выздоровели – 16,9 тысячи человек.Летальность среди заболевших короновирусом крымчан младше 65 лет сравнялась с уровнем смертности от COVID-19 граждан 65+, свидетельствуют данные летальных случаев за последнюю неделю, сообщила главный государственный санитарный врач региона Наталья Пеньковская.По данным последней недели, каждые сутки в регионе выявляется порядка 350 инфицированных. Всего с начала пандемии в Крыму заболели более 22,1 тысячи человек.Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова сообщила во вторник, что ситуация с коронавирусом остается напряженной в Крыму, Владимирской и Астраханской областях, а также на Чукотке. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что обратится в министерство обороны РФ с просьбой о строительстве на территории Ялты и Симферополя госпиталей для больных коронавирусом.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201222/regiony-1590428722.html
https://ria.ru/20201222/zdravookhranenie-1590427319.html
https://ria.ru/20201222/murashko-1590425769.html
республика крым
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588766543_86:0:2815:2047_1920x0_80_0_0_cc96e0e1a2eae8a13c469c872da9676a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, наталья пеньковская, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика крым, севастополь, общество, коронавирус в россии
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости.
Руководитель управления Роспотребнадзора
по Республике Крым
и Севастополю Наталья Пеньковская
предложила ввести в преддверии новогодних праздников дополнительные ограничительные меры из-за нестабильной ситуации по коронавирусу в регионе.
"В преддверии новогодних праздников и с учетом той ситуации, которая у нас есть на полуострове, необходимо введение дополнительных мероприятий ограничительных. Они все найдут свое отражение в указе (главы республики)", - сказала Пеньковская на заседании регионального оперативного штаба по противодействию коронавирусу.
Пеньковская подчеркнула, что ситуация с распространением коронавируса в Крыму остается нестабильной с тенденцией роста числа заболевших.
Кроме того, глава регионального Роспотребнадзора призвала крымчан при посещении храмов во время предстоящих христианских праздников пользоваться средствами индивидуальной защиты.
"Мы подготовили письма, и сегодня они уйдут в адрес всех конфессий по этому поводу. Соблюдение социальной дистанции, использование средств индивидуальной защиты - они обязательные в том числе и на религиозных службах", - сказала Пеньковская.
Всего с начала пандемии в Крыму выявлено свыше 22 тысяч заболевших, выздоровели – 16,9 тысячи человек.
Летальность среди заболевших короновирусом крымчан младше 65 лет сравнялась с уровнем смертности от COVID-19 граждан 65+, свидетельствуют данные летальных случаев за последнюю неделю, сообщила главный государственный санитарный врач региона Наталья Пеньковская.
"Эта неделя у нас лидирующая по уровню летальных случаев – 53, в декабре уже 144 случая летальных. Для сравнения: в октябре – 75 случаев, в ноябре - 155 случаев… Обеспокоенность вызывает то, что за последнюю неделю практически половина - летальные случаи в категории до 65 лет. Это первая неделя, когда показатель смертности людей моложе 65 лет сравнялся с цифрами летальности для 65 плюс", - сказала Пеньковская в ходе оперативного штаба по эпидемиологической ситуации.
По данным последней недели, каждые сутки в регионе выявляется порядка 350 инфицированных. Всего с начала пандемии в Крыму заболели более 22,1 тысячи человек.
Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова сообщила во вторник, что ситуация с коронавирусом остается напряженной в Крыму, Владимирской и Астраханской областях, а также на Чукотке. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что обратится в министерство обороны РФ с просьбой о строительстве на территории Ялты и Симферополя госпиталей для больных коронавирусом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.