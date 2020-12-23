https://ria.ru/20201223/koronavirus-1590502116.html

В Крыму могут ввести дополнительные ограничения по COVID-19

В Крыму могут ввести дополнительные ограничения по COVID-19

Руководитель управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская предложила ввести в преддверии новогодних праздников... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T09:36

2020-12-23T09:36

2020-12-23T10:49

туризм

наталья пеньковская

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

республика крым

севастополь

общество

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Руководитель управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская предложила ввести в преддверии новогодних праздников дополнительные ограничительные меры из-за нестабильной ситуации по коронавирусу в регионе.Пеньковская подчеркнула, что ситуация с распространением коронавируса в Крыму остается нестабильной с тенденцией роста числа заболевших.Кроме того, глава регионального Роспотребнадзора призвала крымчан при посещении храмов во время предстоящих христианских праздников пользоваться средствами индивидуальной защиты.Всего с начала пандемии в Крыму выявлено свыше 22 тысяч заболевших, выздоровели – 16,9 тысячи человек.Летальность среди заболевших короновирусом крымчан младше 65 лет сравнялась с уровнем смертности от COVID-19 граждан 65+, свидетельствуют данные летальных случаев за последнюю неделю, сообщила главный государственный санитарный врач региона Наталья Пеньковская.По данным последней недели, каждые сутки в регионе выявляется порядка 350 инфицированных. Всего с начала пандемии в Крыму заболели более 22,1 тысячи человек.Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова сообщила во вторник, что ситуация с коронавирусом остается напряженной в Крыму, Владимирской и Астраханской областях, а также на Чукотке. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что обратится в министерство обороны РФ с просьбой о строительстве на территории Ялты и Симферополя госпиталей для больных коронавирусом.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201222/regiony-1590428722.html

https://ria.ru/20201222/zdravookhranenie-1590427319.html

https://ria.ru/20201222/murashko-1590425769.html

республика крым

севастополь

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туризм, наталья пеньковская, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика крым, севастополь, общество, коронавирус в россии