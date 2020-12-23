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В Крыму могут ввести дополнительные ограничения по COVID-19
В Крыму могут ввести дополнительные ограничения по COVID-19
Руководитель управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская предложила ввести в преддверии новогодних праздников... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T09:36
2020-12-23T10:49
туризм
наталья пеньковская
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
республика крым
севастополь
общество
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Руководитель управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская предложила ввести в преддверии новогодних праздников дополнительные ограничительные меры из-за нестабильной ситуации по коронавирусу в регионе.Пеньковская подчеркнула, что ситуация с распространением коронавируса в Крыму остается нестабильной с тенденцией роста числа заболевших.Кроме того, глава регионального Роспотребнадзора призвала крымчан при посещении храмов во время предстоящих христианских праздников пользоваться средствами индивидуальной защиты.Всего с начала пандемии в Крыму выявлено свыше 22 тысяч заболевших, выздоровели – 16,9 тысячи человек.Летальность среди заболевших короновирусом крымчан младше 65 лет сравнялась с уровнем смертности от COVID-19 граждан 65+, свидетельствуют данные летальных случаев за последнюю неделю, сообщила главный государственный санитарный врач региона Наталья Пеньковская.По данным последней недели, каждые сутки в регионе выявляется порядка 350 инфицированных. Всего с начала пандемии в Крыму заболели более 22,1 тысячи человек.Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова сообщила во вторник, что ситуация с коронавирусом остается напряженной в Крыму, Владимирской и Астраханской областях, а также на Чукотке. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что обратится в министерство обороны РФ с просьбой о строительстве на территории Ялты и Симферополя госпиталей для больных коронавирусом.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201222/regiony-1590428722.html
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туризм, наталья пеньковская, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика крым, севастополь, общество, коронавирус в россии

В Крыму могут ввести дополнительные ограничения по COVID-19

09:36 23.12.2020 (обновлено: 10:49 23.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМедицинские работники на медицинском посту во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе "Ленэкспо"
Медицинские работники на медицинском посту во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе Ленэкспо - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Руководитель управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская предложила ввести в преддверии новогодних праздников дополнительные ограничительные меры из-за нестабильной ситуации по коронавирусу в регионе.
"В преддверии новогодних праздников и с учетом той ситуации, которая у нас есть на полуострове, необходимо введение дополнительных мероприятий ограничительных. Они все найдут свое отражение в указе (главы республики)", - сказала Пеньковская на заседании регионального оперативного штаба по противодействию коронавирусу.
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Пеньковская подчеркнула, что ситуация с распространением коронавируса в Крыму остается нестабильной с тенденцией роста числа заболевших.
Кроме того, глава регионального Роспотребнадзора призвала крымчан при посещении храмов во время предстоящих христианских праздников пользоваться средствами индивидуальной защиты.
"Мы подготовили письма, и сегодня они уйдут в адрес всех конфессий по этому поводу. Соблюдение социальной дистанции, использование средств индивидуальной защиты - они обязательные в том числе и на религиозных службах", - сказала Пеньковская.
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Всего с начала пандемии в Крыму выявлено свыше 22 тысяч заболевших, выздоровели – 16,9 тысячи человек.
Летальность среди заболевших короновирусом крымчан младше 65 лет сравнялась с уровнем смертности от COVID-19 граждан 65+, свидетельствуют данные летальных случаев за последнюю неделю, сообщила главный государственный санитарный врач региона Наталья Пеньковская.
"Эта неделя у нас лидирующая по уровню летальных случаев – 53, в декабре уже 144 случая летальных. Для сравнения: в октябре – 75 случаев, в ноябре - 155 случаев… Обеспокоенность вызывает то, что за последнюю неделю практически половина - летальные случаи в категории до 65 лет. Это первая неделя, когда показатель смертности людей моложе 65 лет сравнялся с цифрами летальности для 65 плюс", - сказала Пеньковская в ходе оперативного штаба по эпидемиологической ситуации.
По данным последней недели, каждые сутки в регионе выявляется порядка 350 инфицированных. Всего с начала пандемии в Крыму заболели более 22,1 тысячи человек.
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Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова сообщила во вторник, что ситуация с коронавирусом остается напряженной в Крыму, Владимирской и Астраханской областях, а также на Чукотке. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что обратится в министерство обороны РФ с просьбой о строительстве на территории Ялты и Симферополя госпиталей для больных коронавирусом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаТуризмНаталья ПеньковскаяФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Республика КрымСевастопольОбществоКоронавирус в России
 
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