https://ria.ru/20201223/koronavirus-1590494831.html
В Кузбассе продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет
В Кузбассе продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет
Режим самоизоляции для людей 65+ из-за распространения коронавирусной инфекции продлен в Кузбассе до 20 января текущего года, сообщает региональный оперштаб по... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T08:07
2020-12-23T08:07
2020-12-23T08:07
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 23 дек - РИА Новости. Режим самоизоляции для людей 65+ из-за распространения коронавирусной инфекции продлен в Кузбассе до 20 января текущего года, сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом."В связи с продолжающимся распространением новой коронавирусной инфекции до 20 января продлевается режим изоляции в домашних условиях для жителей Кузбасса от 65 лет и старше. Пожилые люди могут покидать дом, чтобы посетить медицинскую организацию, аптеку, магазин, органы госвласти или местного самоуправления, МФЦ, а также в случаях, связанных с семейными нуждами или в иных экстренных и бытовых ситуациях", – говорится в сообщении.Подчеркивается, что режим изоляции в домашних условиях может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201028/koronavirus-1581837470.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, кемеровская область