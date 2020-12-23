https://ria.ru/20201223/khischenie-1590518110.html

В Брянске директора лицея обвинили в хищении более миллиона рублей

В Брянске директора лицея обвинили в хищении более миллиона рублей

Директору брянского лицея и двум его замам предъявлено обвинение в хищении бюджетных средств в особо крупном размере, следует из сообщения СУСК РФ по региону. РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T11:09

2020-12-23T11:09

2020-12-23T11:09

брянск

брянская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_594087b3123594a4dcdbf17a76fdd378.jpg

БРЯНСК, 23 дек - РИА Новости. Директору брянского лицея и двум его замам предъявлено обвинение в хищении бюджетных средств в особо крупном размере, следует из сообщения СУСК РФ по региону.В понедельник следствие сообщило о задержании Игоря Афонина - депутата городского совета и директора лицея. Возбуждено уголовное дело по статье "хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере".По версии следствия, директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Брянска в период с января 2012 по ноябрь 2020 года вместе со своими заместителями совершили хищение бюджетных денег, выделяемых для оплаты труда работникам образовательного учреждения. Для этого на работу фиктивно были трудоустроены люди, так подозреваемые похитили из бюджета не менее 1,26 миллиона рублей и распорядились деньгами по своему усмотрению, считают в СК.Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Брянской области совместно с сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Брянску, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20201220/zaderzhanie-1590119390.html

брянск

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянск, брянская область, происшествия