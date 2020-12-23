https://ria.ru/20201223/investportal-1590520202.html

Инвестпортал Москвы набрал более 12 миллионов посещений

Инвестпортал Москвы набрал более 12 миллионов посещений

Представители бизнеса посетили инвестиционный портал Москвы более 12 миллионов раз, только в этом году число посещений составило около 3 миллионов, сообщает... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T11:14

2020-12-23T11:14

2020-12-23T11:14

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

александр прохоров

москва

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Представители бизнеса посетили инвестиционный портал Москвы более 12 миллионов раз, только в этом году число посещений составило около 3 миллионов, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Портал, созданный в 2014 году, дает подробную информацию о реализуемых в столице инвестиционных проектах, мерах поддержки промышленности, торгах по продаже и аренде городского имущества, налоговых режимах и льготах."Инвестпортал остается одним из самых популярных специализированных ресурсов для бизнеса: за почти семь лет сайт посетили более 12 миллионов раз. Если на старте проекта, когда инвесторам было доступно всего 10 онлайн-сервисов, сайт посещало около 100 человек в день, то сейчас это ресурс с 29 сервисами и ежедневным пользовательским трафиком в 8,2 тысячи уникальных пользователей", - рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.По данным пресс-службы, с начала года сервисами портала воспользовались более 90 тысяч раз, то есть около 250 раз в день. Возможности портала постоянно дорабатываются и совершенствуются: только в этом году появилось одиннадцать новых сервисов. Так, на сайте появился сервис "Инвестиционный налоговый вычет", который позволяет подать заявку на присвоение статуса московского инвестора, для получения новой меры поддержки московского правительства – инвестиционного налогового вычета. С помощью сервиса "Места приложения труда" девелоперы могут направлять заявления на присвоение статуса инвестиционного проекта по созданию дополнительных мест приложения труда на территории Москвы. Одним из важных нововведений 2020 года стал запуск мобильного приложения.На портале сегодня зарегистрировано 39 тысяч личных кабинетов инвесторов, почти треть из них – более 11 тысяч – были созданы в 2020 году.

https://ria.ru/20201214/investportal-1589079279.html

москва

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александр прохоров, москва