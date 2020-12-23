https://ria.ru/20201223/inoagenty-1590513268.html
Госдума приняла закон о регулировании деятельности иноагентов
Госдума приняла закон о регулировании деятельности иноагентов
Государственная дума приняла закон о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами и занимающихся политикой в России на средства из-за РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T10:46
2020-12-23T10:46
2020-12-23T12:54
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Государственная дума приняла закон о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами и занимающихся политикой в России на средства из-за рубежа.Авторами инициативы стали члены комиссии Совфеда по защите суверенитета и комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела страны извне.Статус иноагента могут получить физические лица, например аккредитованные в России иностранные журналисты, а также незарегистрированные политические НКО с иностранным финансированием. СМИ обяжут маркировать материалы таких людей и организаций.Документ устанавливает уведомительный порядок учета иноагентов с занесением в соответствующий реестр. Они будут обязаны ежеквартально информировать Минюст об объеме и целях получаемых из-за рубежа средств и их расходовании.В проекте уточняется понятие "политическая деятельность". Парламентарии предложили прописать, что она осуществляется:При этом политдеятельностью не будет считаться наука, культура, искусство, здравоохранение, защита материнства и детства, соцподдержка инвалидов, пропаганда здорового образа жизни, защита растительного и животного мира и благотворительность.Члены НКО-иноагентов смогут входить в состав общественных советов в федеральных органах власти. В первоначальной версии проекта такой нормы не было, но по предложению общественников парламентарии включили ее в документ.Иностранных агентов, которые не устранили нарушения после административного взыскания, могут привлечь к уголовной ответственности.
https://ria.ru/20201215/inoagenty-1589363275.html
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россия, госдума рф, политика
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Государственная дума приняла закон о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами и занимающихся политикой в России на средства из-за рубежа.
Авторами инициативы стали члены комиссии Совфеда по защите суверенитета и комиссия Госдумы
по расследованию фактов вмешательства в дела страны извне.
Статус иноагента могут получить физические лица, например аккредитованные в России иностранные журналисты, а также незарегистрированные политические НКО с иностранным финансированием. СМИ обяжут маркировать материалы таких людей и организаций.
Документ устанавливает уведомительный порядок учета иноагентов с занесением в соответствующий реестр. Они будут обязаны ежеквартально информировать Минюст об объеме и целях получаемых из-за рубежа средств и их расходовании.
В проекте уточняется понятие "политическая деятельность". Парламентарии предложили прописать, что она осуществляется:
—посредством участия в организации и проведении публичных мероприятий — митингов, шествий;
—посредством участия в выборах и наблюдения за ними;
—посредством участия в деятельности политических партий;
—посредством формирования общественно-политических взглядов и убеждений, в том числе путем проведения опросов общественного мнения и обнародования их результатов или проведения иных социсследований.
При этом политдеятельностью не будет считаться наука, культура, искусство, здравоохранение, защита материнства и детства, соцподдержка инвалидов, пропаганда здорового образа жизни, защита растительного и животного мира и благотворительность.
Члены НКО-иноагентов смогут входить в состав общественных советов в федеральных органах власти. В первоначальной версии проекта такой нормы не было, но по предложению общественников парламентарии включили ее в документ.
Иностранных агентов, которые не устранили нарушения после административного взыскания, могут привлечь к уголовной ответственности.