https://ria.ru/20201223/inoagenty-1590513268.html

Госдума приняла закон о регулировании деятельности иноагентов

Госдума приняла закон о регулировании деятельности иноагентов

Государственная дума приняла закон о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами и занимающихся политикой в России на средства из-за РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T10:46

2020-12-23T10:46

2020-12-23T12:54

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Государственная дума приняла закон о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами и занимающихся политикой в России на средства из-за рубежа.Авторами инициативы стали члены комиссии Совфеда по защите суверенитета и комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела страны извне.Статус иноагента могут получить физические лица, например аккредитованные в России иностранные журналисты, а также незарегистрированные политические НКО с иностранным финансированием. СМИ обяжут маркировать материалы таких людей и организаций.Документ устанавливает уведомительный порядок учета иноагентов с занесением в соответствующий реестр. Они будут обязаны ежеквартально информировать Минюст об объеме и целях получаемых из-за рубежа средств и их расходовании.В проекте уточняется понятие "политическая деятельность". Парламентарии предложили прописать, что она осуществляется:При этом политдеятельностью не будет считаться наука, культура, искусство, здравоохранение, защита материнства и детства, соцподдержка инвалидов, пропаганда здорового образа жизни, защита растительного и животного мира и благотворительность.Члены НКО-иноагентов смогут входить в состав общественных советов в федеральных органах власти. В первоначальной версии проекта такой нормы не было, но по предложению общественников парламентарии включили ее в документ.Иностранных агентов, которые не устранили нарушения после административного взыскания, могут привлечь к уголовной ответственности.

https://ria.ru/20201215/inoagenty-1589363275.html

https://ria.ru/20201127/inoagenty-1586696070.html

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россия, госдума рф, политика