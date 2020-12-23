Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201223/inoagenty-1590513268.html
Госдума приняла закон о регулировании деятельности иноагентов
Госдума приняла закон о регулировании деятельности иноагентов
Государственная дума приняла закон о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами и занимающихся политикой в России на средства из-за РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T10:46
2020-12-23T12:54
россия
госдума рф
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156033/49/1560334964_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_db38ceb2b6b8ca68294b095e2051f91b.jpg
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Государственная дума приняла закон о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами и занимающихся политикой в России на средства из-за рубежа.Авторами инициативы стали члены комиссии Совфеда по защите суверенитета и комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела страны извне.Статус иноагента могут получить физические лица, например аккредитованные в России иностранные журналисты, а также незарегистрированные политические НКО с иностранным финансированием. СМИ обяжут маркировать материалы таких людей и организаций.Документ устанавливает уведомительный порядок учета иноагентов с занесением в соответствующий реестр. Они будут обязаны ежеквартально информировать Минюст об объеме и целях получаемых из-за рубежа средств и их расходовании.В проекте уточняется понятие "политическая деятельность". Парламентарии предложили прописать, что она осуществляется:При этом политдеятельностью не будет считаться наука, культура, искусство, здравоохранение, защита материнства и детства, соцподдержка инвалидов, пропаганда здорового образа жизни, защита растительного и животного мира и благотворительность.Члены НКО-иноагентов смогут входить в состав общественных советов в федеральных органах власти. В первоначальной версии проекта такой нормы не было, но по предложению общественников парламентарии включили ее в документ.Иностранных агентов, которые не устранили нарушения после административного взыскания, могут привлечь к уголовной ответственности.
https://ria.ru/20201215/inoagenty-1589363275.html
https://ria.ru/20201127/inoagenty-1586696070.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/156033/49/1560334964_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_91da1c3f2163662b1007814709d5eaad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, госдума рф, политика

Госдума приняла закон о регулировании деятельности иноагентов

10:46 23.12.2020 (обновлено: 12:54 23.12.2020)
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Государственная дума приняла закон о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами и занимающихся политикой в России на средства из-за рубежа.
Авторами инициативы стали члены комиссии Совфеда по защите суверенитета и комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела страны извне.
Статус иноагента могут получить физические лица, например аккредитованные в России иностранные журналисты, а также незарегистрированные политические НКО с иностранным финансированием. СМИ обяжут маркировать материалы таких людей и организаций.
Документ устанавливает уведомительный порядок учета иноагентов с занесением в соответствующий реестр. Они будут обязаны ежеквартально информировать Минюст об объеме и целях получаемых из-за рубежа средств и их расходовании.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на пленарном заседании Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
15 декабря, 16:55
Москалькова прокомментировала пакет законопроектов об иноагентах
В проекте уточняется понятие "политическая деятельность". Парламентарии предложили прописать, что она осуществляется:
  • посредством участия в организации и проведении публичных мероприятий — митингов, шествий;
  • посредством участия в выборах и наблюдения за ними;
  • посредством участия в деятельности политических партий;
  • посредством формирования общественно-политических взглядов и убеждений, в том числе путем проведения опросов общественного мнения и обнародования их результатов или проведения иных социсследований.
При этом политдеятельностью не будет считаться наука, культура, искусство, здравоохранение, защита материнства и детства, соцподдержка инвалидов, пропаганда здорового образа жизни, защита растительного и животного мира и благотворительность.
Члены НКО-иноагентов смогут входить в состав общественных советов в федеральных органах власти. В первоначальной версии проекта такой нормы не было, но по предложению общественников парламентарии включили ее в документ.
Иностранных агентов, которые не устранили нарушения после административного взыскания, могут привлечь к уголовной ответственности.
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
27 ноября, 20:59
Депутаты предложили лишать свободы физлиц, нарушающих закон об иноагентах
 
РоссияГосдума РФПолитика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:11Москвичей в четверг ожидает небольшой снег и до минус четырех
08:01Умер рок-музыкант Лесли Уэст
08:00В Госдуме предложили временно остановить авиасообщение со всеми странами
07:47В Красноярске на школьницу напала стая бродячих собак
07:44В МИД Ирана ответили на обвинения США в атаке на посольство
07:43СМИ: США подготовили санкции против России из-за инцидента с Навальным
07:42Два самолета с медотрядом вылетели в Симферополь из Ростова-на-Дону
07:40В Екатеринбурге 12 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком
07:36Во втором мобильном госпитале в Ялте помогут пациентам с COVID-19
07:28Власти Красноярского края объявили 31 декабря выходным днем
07:25Эксперты отметили резкий рост числа самозанятых в России
07:21Исследование показало, на что россияне потратят тринадцатую зарплату
07:18В Нагорный Карабах за сутки вернулись более 480 беженцев
07:16Глава МЧС назвал главную задачу гуманитарной операции в Карабахе
07:13СМИ раскрыло подробности стрельбы на юго-западе Москвы
07:12В Госдуме призвали россиян встречать Новый год в семейном кругу
07:05Власти Чукотки объявили 31 декабря выходным
07:02Ученый оценил размеры упавшего в Китае метеорита
06:55Приморцев предупредили об аномальных морозах в канун Нового года
06:44Адвокаты раскрыли подробности второго дела отстраненного мэра Томска
Лента новостейМолния