ЦИК спрогнозировал сроки проведения онлайн-голосования по всей стране
12:25 23.12.2020 (обновлено: 12:38 23.12.2020)
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Реально электронное голосование в масштабах всей страны может быть осуществлено к выборам в 2024 году, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
"Реально уже после того пути, что мы уже прошли, после анализа опыта Москвы, после того, что мы наработали, после тех вызовов и сложностей, которые мы выявили, мы понимаем, что уверенно можно говорить о том, что дистанционное электронное голосование в масштабах всей страны может быть осуществлено в следующую федеральную кампанию, не к 2021 году, а к 2024", - сказала Памфилова журналистам.
Она подчеркнула, что при этом наряду с электронным останется и традиционное голосование на участках.