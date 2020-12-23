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Спасатель из Москвы победил в соревнованиях по гиревому спорту
Спасатель из Москвы победил в соревнованиях по гиревому спорту
Сотрудник московского пожарно-спасательного отряда №306 Сергей Коноплев стал победителем в соревнованиях по гиревому спорту "World Grand Prix Series",... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T13:01
2020-12-23T13:01
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Сотрудник московского пожарно-спасательного отряда №306 Сергей Коноплев стал победителем в соревнованиях по гиревому спорту "World Grand Prix Series", состоявшихся в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.Коноплев участвовал в конкурсной номинации "Армейский рывок" в весовой категории 95 килограммов, в рамках выступления спортсмен поднял пудовую гирю 187 раз за 12 минут. Суммарный вес, поднятый Коноплевым, составил порядка трех тонн, отметили в ведомстве.Как добавили в департаменте, Коноплев является трехкратным чемпионом Европы, двукратным чемпионом республики Беларусь и чемпионом Казахстана, обладает званием мастера спорта и имеет квалификацию судьи международной категории.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, спорт

Спасатель из Москвы победил в соревнованиях по гиревому спорту

13:01 23.12.2020
 
© Фото : Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности МосквыСотрудник московского пожарно-спасательного отряда №306 Сергей Коноплев стал победителем в соревнованиях по гиревому спорту "World Grand Prix Series"
Сотрудник московского пожарно-спасательного отряда №306 Сергей Коноплев стал победителем в соревнованиях по гиревому спорту World Grand Prix Series - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© Фото : Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Сотрудник московского пожарно-спасательного отряда №306 Сергей Коноплев стал победителем в соревнованиях по гиревому спорту "World Grand Prix Series", состоявшихся в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.
Коноплев участвовал в конкурсной номинации "Армейский рывок" в весовой категории 95 килограммов, в рамках выступления спортсмен поднял пудовую гирю 187 раз за 12 минут. Суммарный вес, поднятый Коноплевым, составил порядка трех тонн, отметили в ведомстве.
"Выйдя на помост, испытывал волнение, но мне удалось с ним справиться. Когда выполнял армейский рывок гири, на последних минутах было ощущение, что не хватит сил. Спасло второе дыхание, благодаря которому я смог вырвать долгожданную победу", - приводятся в сообщении слова Коноплева.
Как добавили в департаменте, Коноплев является трехкратным чемпионом Европы, двукратным чемпионом республики Беларусь и чемпионом Казахстана, обладает званием мастера спорта и имеет квалификацию судьи международной категории.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваСпорт
 
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