https://ria.ru/20201223/girevik-1590547403.html

Спасатель из Москвы победил в соревнованиях по гиревому спорту

Спасатель из Москвы победил в соревнованиях по гиревому спорту

Сотрудник московского пожарно-спасательного отряда №306 Сергей Коноплев стал победителем в соревнованиях по гиревому спорту "World Grand Prix Series",... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T13:01

2020-12-23T13:01

2020-12-23T13:01

москва сегодня: мегаполис для жизни

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

спорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590546673_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_3809e40da58c1e51bc4829288d3e1f79.png

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Сотрудник московского пожарно-спасательного отряда №306 Сергей Коноплев стал победителем в соревнованиях по гиревому спорту "World Grand Prix Series", состоявшихся в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.Коноплев участвовал в конкурсной номинации "Армейский рывок" в весовой категории 95 килограммов, в рамках выступления спортсмен поднял пудовую гирю 187 раз за 12 минут. Суммарный вес, поднятый Коноплевым, составил порядка трех тонн, отметили в ведомстве.Как добавили в департаменте, Коноплев является трехкратным чемпионом Европы, двукратным чемпионом республики Беларусь и чемпионом Казахстана, обладает званием мастера спорта и имеет квалификацию судьи международной категории.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, спорт