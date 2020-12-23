https://ria.ru/20201223/gazopostavki-1590593146.html
Поставки газа в Китай по "Силе Сибири" в 2021 году увеличатся вдвое
Поставки газа в Китай по "Силе Сибири" в 2021 году увеличатся вдвое
Поставки "Газпрома" в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в 2021 году увеличатся вдвое. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T16:17
2020-12-23T16:17
2020-12-23T16:17
россия-китай: главное
сила сибири (газопровод)
газпром
китай
экономика
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МОСКВА, 23 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Поставки "Газпрома" в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в 2021 году увеличатся вдвое.Поставки газа в Европу вырастут до 183 миллиардов кубометров, а их цена – до 170 долларов за тысячу кубометров. Продажи на внутреннем рынке увеличатся на пять миллиардов кубометров – до 225,2 миллиарда. Об этом сообщил заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов, передает Прайм.
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сила сибири (газопровод), газпром, китай, экономика