https://ria.ru/20201223/evropeytsy-1590440794.html

Европейцы рассказали, как они выбирают продукты

Европейцы рассказали, как они выбирают продукты

Эксперты выяснили, какие продукты и почему покупают европейцы в супермаркетах, сообщает ЕвроПульс. РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T01:30

2020-12-23T01:30

2020-12-23T01:30

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Эксперты выяснили, какие продукты и почему покупают европейцы в супермаркетах, сообщает ЕвроПульс. Чаще всего европейцы, поучаствовавшие в опросе Евробарометра, выбирают продукты или блюда по их вкусовым качествам – на это ориентируются 45 процентов покупателей. Следом по важности идет безопасность (срок годности, отсутствие сомнительных ингредиентов в составе и так далее) – ее упомянули 42 процента. Для 40 процентов важнейшим фактором остается цена.Только для девяти процентов респондентов удобство приготовления еды становится важным фактором при выборе продуктов в магазине. Большинство готовы отказаться от блюд быстрого приготовления и полуфабрикатов, если они кажутся им не очень вкусными или здоровыми.Только немногие европейцы руководствуются соображениями экологической и климатической безопасности при выборе продуктов (15 процентов), а также этическими соображениями вроде обращения с животными (16 процентов).

https://ria.ru/20201220/retsepty-1589141819.html

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