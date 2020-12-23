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Европейцы рассказали, как они выбирают продукты
Европейцы рассказали, как они выбирают продукты
Эксперты выяснили, какие продукты и почему покупают европейцы в супермаркетах, сообщает ЕвроПульс. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T01:30
2020-12-23T01:30
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Эксперты выяснили, какие продукты и почему покупают европейцы в супермаркетах, сообщает ЕвроПульс. Чаще всего европейцы, поучаствовавшие в опросе Евробарометра, выбирают продукты или блюда по их вкусовым качествам – на это ориентируются 45 процентов покупателей. Следом по важности идет безопасность (срок годности, отсутствие сомнительных ингредиентов в составе и так далее) – ее упомянули 42 процента. Для 40 процентов важнейшим фактором остается цена.Только для девяти процентов респондентов удобство приготовления еды становится важным фактором при выборе продуктов в магазине. Большинство готовы отказаться от блюд быстрого приготовления и полуфабрикатов, если они кажутся им не очень вкусными или здоровыми.Только немногие европейцы руководствуются соображениями экологической и климатической безопасности при выборе продуктов (15 процентов), а также этическими соображениями вроде обращения с животными (16 процентов).
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туризм, новости - туризм, европа, еда

Европейцы рассказали, как они выбирают продукты

01:30 23.12.2020
 
© Павел БедняковДевушка выбирает помидоры в супермаркете
Девушка выбирает помидоры в супермаркете - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© Павел Бедняков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Эксперты выяснили, какие продукты и почему покупают европейцы в супермаркетах, сообщает ЕвроПульс.
Чаще всего европейцы, поучаствовавшие в опросе Евробарометра, выбирают продукты или блюда по их вкусовым качествам – на это ориентируются 45 процентов покупателей. Следом по важности идет безопасность (срок годности, отсутствие сомнительных ингредиентов в составе и так далее) – ее упомянули 42 процента. Для 40 процентов важнейшим фактором остается цена.
Только для девяти процентов респондентов удобство приготовления еды становится важным фактором при выборе продуктов в магазине. Большинство готовы отказаться от блюд быстрого приготовления и полуфабрикатов, если они кажутся им не очень вкусными или здоровыми.
Только немногие европейцы руководствуются соображениями экологической и климатической безопасности при выборе продуктов (15 процентов), а также этическими соображениями вроде обращения с животными (16 процентов).
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