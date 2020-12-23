https://ria.ru/20201223/burkov-1590621774.html

Бурков: самые современные школы - главный итог нацпроекта "Образование"

Бурков: самые современные школы - главный итог нацпроекта "Образование"

Строительство образовательных учреждений самого современного формата – главный итог реализации национального проекта "Образование", считает губернатор Омской... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T18:11

2020-12-23T18:11

2020-12-23T18:11

омская область

александр бурков

омская область

омск

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ОМСК, 23 дек — РИА Новости. Строительство образовательных учреждений самого современного формата – главный итог реализации национального проекта "Образование", считает губернатор Омской области Александр Бурков, посетивший новую школу, оборудование которой завершается в микрорайоне "Амурский-2".Как сообщает облправительство, здание построено по региональному проекту "Современная школа" и нацпроекту "Образование". На строительство выделено в общей сложности 650 миллионов рублей из федерального, регионального и муниципального бюджетов. Еще 200 миллионов рублей направлено на приобретение оборудования."Нацпроекты, которые были инициированы президентом России, делают нашу жизнь лучше. Мы ввели в этом году четыре детских сада и вот пятый объект - эта школа. В следующем году мы должны сдать школу в Исилькуле, в Горьковском, в Омске по улице Завертяева и в Черлаке. Также в планах у нас - еще десять детских садов. Благодаря нацпроектам мы сегодня решаем проблему обеспечения местами в дошкольных и средних образовательных учреждениях", - приводятся в сообщении слова Буркова.Как считает глава региона, школа "украшает весь микрорайон, повышает его привлекательность". "Есть прекрасный детский сад, вот появилась огромная школа на 1122 ученика, здесь будут учиться дети в одну смену", - сказал он.Бурков особо отметил наличие в школе сразу пяти спортивных залов, где ребята смогут играть в волейбол, баскетбол, футбол, заниматься лечебной физкультурой. На уличном пришкольном стадионе уложены искусственное покрытие, прорезиненные беговые дорожки. Гордость новой школы - лаборатории 3D моделирования и прототипирования, инженерной графики, издательский центр, телестудия, а также образовательный модуль для изучения основ робототехники.

https://ria.ru/20201218/aviasoobschenie-1589916200.html

омская область

омск

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александр бурков, омская область, омск