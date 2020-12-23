https://ria.ru/20201223/banki-1590527028.html

Госдума запретила банкам блокировать счета клиентов без объяснения причин

Госдума запретила банкам блокировать счета клиентов без объяснения причин

Госдума приняла закон, запрещающий банкам отказывать клиентам в обслуживании и блокировать их счета без объяснения причин. РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T11:42

2020-12-23T11:42

2020-12-23T11:42

михаил мишустин

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

госдума рф

общество

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Госдума приняла закон, запрещающий банкам отказывать клиентам в обслуживании и блокировать их счета без объяснения причин.Сейчас получить отказ или даже столкнуться с закрытием счета можно, например, если банк не получил документы, подтверждающие добросовестность клиента. То же может произойти, если кредитная организация сочтет ту или иную операцию подозрительной. При этом банки не обязаны объяснять, чем мотивировано решение.В результате могут пострадать обычные граждане, которые лишатся доступа к своим деньгам, и добросовестный бизнес, который не сможет расплатиться с поставщиками или контрагентами, выплатить зарплату сотрудникам и совершать другие операции, пояснял ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Закон запрещает банкам без объяснения причин заблокировать счет или отказаться от совершения операций, даже если у клиента нет документов, подтверждающих его добросовестность. Причем это касается как граждан, так и бизнеса. Отказ от обслуживания становится возможен лишь при обоснованном подозрении в отмывании преступных доходов или финансировании терроризма.Решение отказать в заключении договора банковского счета (вклада) при подозрении, что он заключается для легализации преступных доходов, а также о расторжении такого договора в случае, если в течение года было минимум два отказа в совершении операций, будет принимать руководитель банка или специально уполномоченные им лица. Решение об отказе от совершения операции с денежными средствами и иным имуществом при наличии соответствующих подозрений также сможет принять лишь руководитель организации и уполномоченные им лица.Закон должен вступить в силу через 30 дней после его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок. Так, с 1 сентября 2021 года в случае отмены судом ранее принятых банками решений об отказе от заключения договора банковского счета или о его расторжении они должны будут информировать об этом Росфинмониторинг не позднее рабочего дня, следующего за днем получения такого решения.С сентября отменяется предусмотренный антиотмывочными мерами запрет на информирование клиентов об отказе в приеме на обслуживание, а также запрет на заключение договора банковского счета в случае непредставления клиентом документов и сведений, необходимых для его идентификации. Одновременно исключается и право финансовых организаций на отказ от проведения операций, по которым клиентом не представлены необходимые документы.

https://ria.ru/20201222/banki-1590363652.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201216/ekonomika-1589498058.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), госдума рф, общество