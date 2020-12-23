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Госдума отменила обязательный аудит малых предприятий и ряда фондов

Госдума отменила обязательный аудит малых предприятий и ряда фондов

Госдума приняла закон об отмене с 1 января 2021 года обязательного аудита малых предприятий и ряда фондов. РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T11:42

2020-12-23T11:42

2020-12-23T11:42

октябрьский

калининград

госдума рф

экономика

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Госдума приняла закон об отмене с 1 января 2021 года обязательного аудита малых предприятий и ряда фондов.Документ отменяет обязательный аудит для благотворительных фондов с годовым бюджетом до 3 миллионов рублей, поскольку он требует существенных затрат и обременителен для них.Законом отменяется и обязательный аудит малых предприятий, спецорганизаций управления целевым капиталом, а также международных фондов, зарегистрированных в специальных административных районах (САР) РФ. Сейчас статус такого международного фонда имеет лишь Фонд общественных интересов, зарегистрированный в САРе на острове Октябрьский в Калининграде и учрежденный компанией "Яндекс".По действующему законодательству обязательный аудит проводится, если объем выручки компании за предыдущий год превышает 400 миллионов рублей или сумма ее активов на конец года выше 60 миллионов рублей. Закон повышает эти показатели: по выручке - до 800 миллионов рублей, активам - до 400 миллионов рублей. Это позволит освободить от обязательного аудита малые предприятия. Сейчас к субъектам малого предпринимательства относятся организации, у которых доход не превышает 800 миллионов рублей.

https://ria.ru/20201030/blagotvoritelnost-1582108983.html

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октябрьский, калининград, госдума рф, экономика