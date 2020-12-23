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https://ria.ru/20201223/avtovolontery-1590461706.html
Полный бак волонтеру: как помогают участникам проекта "Подвези врача"
Полный бак волонтеру: как помогают участникам проекта "Подвези врача"
От скорости приезда врачей на вызов нередко зависит жизнь человека. Понимая это, автоволонтеры Санкт-Петербурга решили на личном автотранспорте подвозить врачей РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T08:00
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хорошие новости
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санкт-петербург
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. От скорости приезда врачей на вызов нередко зависит жизнь человека. Понимая это, автоволонтеры Санкт-Петербурга решили на личном автотранспорте подвозить врачей на вызовы к больным. Добрые поступки волонтеров не остались незамеченными, и одна из сетей АЗС теперь бесплатно заправляет топливом машины активных участников проекта.В онлайн-режиме километры, которые проезжают автоволонтеры, конвертируются в бонусы программы лояльности, которыми можно оплатить бензин, сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.Проект "Подвези врача", созданный совместно общественными организациями "СПб.Авто" и "Чистые игры", стартовал в ноябре в Санкт‑Петербурге.На сегодня 159 добровольцев стали участниками этой акции. Они вместе с медиками помогли получить своевременную медицинскую помощь больным по 5151 адресу. Водители провели на выездах 1480 часов, за которые проехали свыше 5600 километров. В среднем участники проводят на маршруте с врачом по четыре-пять часов в день, на каждого участкового приходится приблизительно по 25 вызовов. Активисты развозят врачей из поликлиник в 17 районах города.
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хорошие новости, санкт-петербург

Полный бак волонтеру: как помогают участникам проекта "Подвези врача"

08:00 23.12.2020 (обновлено: 11:29 23.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр ГальперовОчередь автомобилей скорой помощи у приемного покоя больницы
Очередь автомобилей скорой помощи у приемного покоя больницы - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Александр Гальперов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. От скорости приезда врачей на вызов нередко зависит жизнь человека. Понимая это, автоволонтеры Санкт-Петербурга решили на личном автотранспорте подвозить врачей на вызовы к больным. Добрые поступки волонтеров не остались незамеченными, и одна из сетей АЗС теперь бесплатно заправляет топливом машины активных участников проекта.
В онлайн-режиме километры, которые проезжают автоволонтеры, конвертируются в бонусы программы лояльности, которыми можно оплатить бензин, сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.
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Проект "Подвези врача", созданный совместно общественными организациями "СПб.Авто" и "Чистые игры", стартовал в ноябре в Санкт‑Петербурге.
На сегодня 159 добровольцев стали участниками этой акции. Они вместе с медиками помогли получить своевременную медицинскую помощь больным по 5151 адресу. Водители провели на выездах 1480 часов, за которые проехали свыше 5600 километров.
В среднем участники проводят на маршруте с врачом по четыре-пять часов в день, на каждого участкового приходится приблизительно по 25 вызовов. Активисты развозят врачей из поликлиник в 17 районах города.
 
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