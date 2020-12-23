Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201223/aviatsiya-1590574001.html
"Мы в окружении!" Японцев напугал российско-китайский авиапатруль
"Мы в окружении!" Японцев напугал российско-китайский авиапатруль
Японские читатели резко встретили новость о прошедшем на днях совместном патрулировании самолетами дальней авиации ВКС России и ВВС Китая в... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T14:57
2020-12-23T15:54
россия
воздушно-космические силы россии
сергей шойгу
южная корея
китай
япония
безопасность
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590573297_23:0:2501:1394_1920x0_80_0_0_7a30c6fe1914259ea406d2909f3915ed.jpg
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Японские читатели резко встретили новость о прошедшем на днях совместном патрулировании самолетами дальней авиации ВКС России и ВВС Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.Ранее министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об успешном завершении полета, продолжавшегося более десяти часов. Минобороны также подчеркивало, что границы государств не были нарушены, а мероприятие проведено в рамках реализации положений плана военного сотрудничества на 2020 год и не несет угрозы третьим странам.Тем не менее сообщение о проведении патрулирования вызвало опасения у аудитории японского издания "Санкэй симбун"."Японии нужно поднимать тревогу по поводу своих окраинных территорий — Хоккайдо, Кюсю", — призвал один из них."Если в их ряды затешется еще и Южная Корея, тогда Японии конец! Америка-сан, быстрее продавай нам современные истребители!" — попросили в комментариях. "Япония в окружении!" — испугался пользователь."Хватит нам "перехватывать" русские истребители. Пора их сбивать!" — съязвил читатель.Согласно заявлению Минобороны России, полет проходил строго в рамках международного права. На отдельных этапах маршрута ВВС Японии поднимали в воздух истребители F-15 для сопровождения российско-китайского авиапатруля.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20201214/bulava-1589178756.html
https://ria.ru/20201102/kurily-1582669362.html
россия
южная корея
китай
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590573297_333:0:2192:1394_1920x0_80_0_0_41c8dcdd79ced9d9acebfc37e1e59c47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, воздушно-космические силы россии, сергей шойгу, южная корея, китай, япония, безопасность, в мире

"Мы в окружении!" Японцев напугал российско-китайский авиапатруль

14:57 23.12.2020 (обновлено: 15:54 23.12.2020)
 
© @mil_ru/InstagramСкриншот видео совместного воздушного патрулирования самолетами ВКС России и ВВС НОАК
Скриншот видео совместного воздушного патрулирования самолетами ВКС России и ВВС НОАК - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© @mil_ru/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Японские читатели резко встретили новость о прошедшем на днях совместном патрулировании самолетами дальней авиации ВКС России и ВВС Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об успешном завершении полета, продолжавшегося более десяти часов. Минобороны также подчеркивало, что границы государств не были нарушены, а мероприятие проведено в рамках реализации положений плана военного сотрудничества на 2020 год и не несет угрозы третьим странам.
Залповый пуск четырех баллистических ракет Булава, в рамках плановых мероприятий боевой подготовки Тихоокеанского флота из подводного положения с атомной подлодки Владимир Мономах в Охотском море - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
14 декабря, 17:19
"Остается только молиться": японцы оценили пуски "Булавы"
Тем не менее сообщение о проведении патрулирования вызвало опасения у аудитории японского издания "Санкэй симбун".
"Японии нужно поднимать тревогу по поводу своих окраинных территорий — Хоккайдо, Кюсю", — призвал один из них.
"Если в их ряды затешется еще и Южная Корея, тогда Японии конец! Америка-сан, быстрее продавай нам современные истребители!" — попросили в комментариях.
"Япония в окружении!" — испугался пользователь.
"Хватит нам "перехватывать" русские истребители. Пора их сбивать!" — съязвил читатель.
Согласно заявлению Минобороны России, полет проходил строго в рамках международного права. На отдельных этапах маршрута ВВС Японии поднимали в воздух истребители F-15 для сопровождения российско-китайского авиапатруля.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Побережье острова Итуруп - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
2 ноября, 15:30
"Островов нам не видать". Японцы оценили статью о новом "шансе" на Курилы
 
РоссияВоздушно-космические силы РоссииСергей ШойгуЮжная КореяКитайЯпонияБезопасностьВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:01Умер рок-музыкант Лесли Уэст
08:00В Госдуме предложили временно остановить авиасообщение со всеми странами
07:47В Красноярске на школьницу напала стая бродячих собак
07:44В МИД Ирана ответили на обвинения США в атаке на посольство
07:43СМИ: США подготовили санкции против России из-за инцидента с Навальным
07:42Два самолета с медотрядом вылетели в Симферополь из Ростова-на-Дону
07:40В Екатеринбурге 12 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком
07:36Во втором мобильном госпитале в Ялте помогут пациентам с COVID-19
07:28Власти Красноярского края объявили 31 декабря выходным днем
07:25Эксперты отметили резкий рост числа самозанятых в России
07:21Исследование показало, на что россияне потратят тринадцатую зарплату
07:18В Нагорный Карабах за сутки вернулись более 480 беженцев
07:16Глава МЧС назвал главную задачу гуманитарной операции в Карабахе
07:13СМИ раскрыло подробности стрельбы на юго-западе Москвы
07:12В Госдуме призвали россиян встречать Новый год в семейном кругу
07:05Власти Чукотки объявили 31 декабря выходным
07:02Ученый оценил размеры упавшего в Китае метеорита
06:55Приморцев предупредили об аномальных морозах в канун Нового года
06:44Адвокаты раскрыли подробности второго дела отстраненного мэра Томска
06:26СМИ: США обсуждали "российскую кибератаку" в рамках альянса спецслужб
Лента новостейМолния