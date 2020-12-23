https://ria.ru/20201223/aviatsiya-1590574001.html

"Мы в окружении!" Японцев напугал российско-китайский авиапатруль

"Мы в окружении!" Японцев напугал российско-китайский авиапатруль

Японские читатели резко встретили новость о прошедшем на днях совместном патрулировании самолетами дальней авиации ВКС России и ВВС Китая в... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T14:57

2020-12-23T14:57

2020-12-23T15:54

россия

воздушно-космические силы россии

сергей шойгу

южная корея

китай

япония

безопасность

в мире

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Японские читатели резко встретили новость о прошедшем на днях совместном патрулировании самолетами дальней авиации ВКС России и ВВС Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.Ранее министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об успешном завершении полета, продолжавшегося более десяти часов. Минобороны также подчеркивало, что границы государств не были нарушены, а мероприятие проведено в рамках реализации положений плана военного сотрудничества на 2020 год и не несет угрозы третьим странам.Тем не менее сообщение о проведении патрулирования вызвало опасения у аудитории японского издания "Санкэй симбун"."Японии нужно поднимать тревогу по поводу своих окраинных территорий — Хоккайдо, Кюсю", — призвал один из них."Если в их ряды затешется еще и Южная Корея, тогда Японии конец! Америка-сан, быстрее продавай нам современные истребители!" — попросили в комментариях. "Япония в окружении!" — испугался пользователь."Хватит нам "перехватывать" русские истребители. Пора их сбивать!" — съязвил читатель.Согласно заявлению Минобороны России, полет проходил строго в рамках международного права. На отдельных этапах маршрута ВВС Японии поднимали в воздух истребители F-15 для сопровождения российско-китайского авиапатруля.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20201214/bulava-1589178756.html

https://ria.ru/20201102/kurily-1582669362.html

россия

южная корея

китай

япония

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россия, воздушно-космические силы россии, сергей шойгу, южная корея, китай, япония, безопасность, в мире