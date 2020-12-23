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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201223/aviasoobschenie-1590491669.html
Южная Корея приостановит авиасообщение с Великобританией до конца года
Южная Корея приостановит авиасообщение с Великобританией до конца года
Южная Корея приостановит полеты в Великобританию и обратно до конца этого года из-за опасений по поводу нового штамма коронавируса, сообщили в Центральном штабе РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T06:40
2020-12-23T06:40
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
великобритания
дания
южная корея
сеул
нидерланды
в мире
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СЕУЛ, 23 дек – РИА Новости. Южная Корея приостановит полеты в Великобританию и обратно до конца этого года из-за опасений по поводу нового штамма коронавируса, сообщили в Центральном штабе по ликвидации катастроф и безопасности.Как сообщил на брифинге начальник сводной команды по борьбе с вирусом Центрального штаба по ликвидации катастроф и безопасности Юн Тхэ Хо, мера вступает в силу немедленно и будет действовать до 31 декабря. Также будет приостановлена выдача освобождений от карантина для дипломатического корпуса Республики Корея в Великобритании. Все прибывающие оттуда без исключения будут проходить стандартный 14-дневный карантин, а также дополнительный ПЦР-тест перед снятием карантина.Кроме того, будет усилена процедура контроля на въезде. Для прибывающих из Великобритании порог температуры будет не 37,5, а 37,3 градуса, все бортпроводники также будут сдавать тест на коронавирус. В случае обнаружения зараженного среди прибывших обязательно будут проводить генетический анализ вируса, чтобы проверить наличие мутаций.Глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок 14 декабря объявил об обнаружении на юго-востоке Англии новой разновидности коронавируса, которая получила название VUI-202012/01. По словам министра, данный тип вируса распространялся до обнаружения в течение нескольких недель, в том числе в Дании и Нидерландах. Он на 70% более заразен и быстрее распространяется, но свидетельств того, что он более смертоносен или в большей степени ведет к тяжелому течению заболевания, ученые не нашли.После этого более 20 стран, в том числе Россия, приостановили авиасообщение с Великобританией.
https://ria.ru/20201223/koronavirus-1590491328.html
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коронавирус covid-19, великобритания, дания, южная корея, сеул, нидерланды, в мире

Южная Корея приостановит авиасообщение с Великобританией до конца года

06:40 23.12.2020
 
© REUTERS / Kim Hong-JiПрохожие на опустевшей торговой улице в Сеуле, Южная Корея
Прохожие на опустевшей торговой улице в Сеуле, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© REUTERS / Kim Hong-Ji
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СЕУЛ, 23 дек – РИА Новости. Южная Корея приостановит полеты в Великобританию и обратно до конца этого года из-за опасений по поводу нового штамма коронавируса, сообщили в Центральном штабе по ликвидации катастроф и безопасности.
Как сообщил на брифинге начальник сводной команды по борьбе с вирусом Центрального штаба по ликвидации катастроф и безопасности Юн Тхэ Хо, мера вступает в силу немедленно и будет действовать до 31 декабря. Также будет приостановлена выдача освобождений от карантина для дипломатического корпуса Республики Корея в Великобритании. Все прибывающие оттуда без исключения будут проходить стандартный 14-дневный карантин, а также дополнительный ПЦР-тест перед снятием карантина.
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Кроме того, будет усилена процедура контроля на въезде. Для прибывающих из Великобритании порог температуры будет не 37,5, а 37,3 градуса, все бортпроводники также будут сдавать тест на коронавирус. В случае обнаружения зараженного среди прибывших обязательно будут проводить генетический анализ вируса, чтобы проверить наличие мутаций.
Глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок 14 декабря объявил об обнаружении на юго-востоке Англии новой разновидности коронавируса, которая получила название VUI-202012/01. По словам министра, данный тип вируса распространялся до обнаружения в течение нескольких недель, в том числе в Дании и Нидерландах. Он на 70% более заразен и быстрее распространяется, но свидетельств того, что он более смертоносен или в большей степени ведет к тяжелому течению заболевания, ученые не нашли.
После этого более 20 стран, в том числе Россия, приостановили авиасообщение с Великобританией.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВеликобританияДанияЮжная КореяСеулНидерландыВ мире
 
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