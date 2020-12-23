https://ria.ru/20201223/aven-1590498909.html

Авен рассказал о "потерянных годах" для российской экономики

Авен рассказал о "потерянных годах" для российской экономики

Последние годы для России можно отчасти считать потерянными с точки зрения экономического роста, такое мнение высказал в интервью РБК председатель совета... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T09:12

2020-12-23T09:12

2020-12-23T10:45

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рбк (медиагруппа)

петр авен

альфа-банк

экономика

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Последние годы для России можно отчасти считать потерянными с точки зрения экономического роста, такое мнение высказал в интервью РБК председатель совета директоров Альфа-банка, член наблюдательного совета и акционер "Альфа-Групп" Петр Авен.Отвечая на вопрос о том, можно ли говорить о потерянных десяти годах для российской экономики, он ответил "и да и нет". С одной стороны, по его словам, в течение последних нескольких лет произошла фундаментальная трансформация экономической модели, которая характеризуется таргетированной инфляцией. При этом все страны испытывали проблемы с ростом ВВП из-за "подавленной инфляции". Поэтому замедления роста в России также можно было ожидать.Однако из-за низкого уровня инвестиций, составляющего около 20 процентов ВВП, что является недостаточной цифрой для России, в стране не был обеспечен серьезный экономический рост, а долг не сократился, считает Авен."И что особенно, наверное, грустно, с точки зрения изменения предпринимательской среды мы, в общем, потеряли годы", — рассказал он, отметив, что в стране доля доходов россиян от предпринимательства постоянно падает. В 2013 году эта цифра составляла 8,9 процента, а сейчас — пять процентов. В лучшие годы, как он напомнил, этот показатель достигал 15-17 процентов.Рассуждая о ситуации с пандемией, Авен высказал мнение, что в 2021 году экономика как в мире, так и в России начнет восстановительный рост. Он также ожидает, что массовых локдаунов и закрытий производств не будет.

https://ria.ru/20201217/reyting-1589750162.html

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альфа-групп, рбк (медиагруппа), петр авен, альфа-банк, экономика