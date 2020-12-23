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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201223/armiya-1590643316.html
Шойгу рассказал о заболеваемости COVID-19 в армии
Шойгу рассказал о заболеваемости COVID-19 в армии
Заболеваемость коронавирусом в Вооруженных силах РФ на данный момент на 37% ниже, чем в общем по России, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на заседании... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T20:33
2020-12-23T21:19
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
сергей шойгу
общество
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусом в Вооруженных силах РФ на данный момент на 37% ниже, чем в общем по России, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на заседании общественного совета ведомства."Принятые нами меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции в армии и флоте дали свои результаты. У нас на сегодняшний день на 100 тысяч человек в Вооруженных силах заболеваемость на 37% ниже, чем в целом по стране", - сказал министр.Шойгу отметил, что в армии продолжается вакцинация от вируса препаратом "Спутник-V". В этой кампании, уточнил министр, в том числе задействована военно-транспортная авиация для оперативной доставки вакцины в отдалённые гарнизоны в разных уголках страны.Глава ведомства также напомнил, что министерство за год возвело по России 30 многофункциональных медицинских центров для лечения больных коронавирусом. В эти центры, добавил он, поставлено 24 тысячи единиц разного медицинского оборудования.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, сергей шойгу, общество

Шойгу рассказал о заболеваемости COVID-19 в армии

20:33 23.12.2020 (обновлено: 21:19 23.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу во время выступления президента РФ Владимира Путина на расширенном заседании коллегии министерства обороны
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время выступления президента РФ Владимира Путина на расширенном заседании коллегии министерства обороны - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусом в Вооруженных силах РФ на данный момент на 37% ниже, чем в общем по России, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на заседании общественного совета ведомства.
"Принятые нами меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции в армии и флоте дали свои результаты. У нас на сегодняшний день на 100 тысяч человек в Вооруженных силах заболеваемость на 37% ниже, чем в целом по стране", - сказал министр.
Шойгу отметил, что в армии продолжается вакцинация от вируса препаратом "Спутник-V". В этой кампании, уточнил министр, в том числе задействована военно-транспортная авиация для оперативной доставки вакцины в отдалённые гарнизоны в разных уголках страны.
Глава ведомства также напомнил, что министерство за год возвело по России 30 многофункциональных медицинских центров для лечения больных коронавирусом. В эти центры, добавил он, поставлено 24 тысячи единиц разного медицинского оборудования.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоСергей ШойгуОбщество
 
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