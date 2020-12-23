https://ria.ru/20201223/armiya-1590643316.html

Шойгу рассказал о заболеваемости COVID-19 в армии

Шойгу рассказал о заболеваемости COVID-19 в армии

Заболеваемость коронавирусом в Вооруженных силах РФ на данный момент на 37% ниже, чем в общем по России, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на заседании... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T20:33

2020-12-23T20:33

2020-12-23T21:19

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

сергей шойгу

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590224264_0:344:2965:2011_1920x0_80_0_0_a0d821d2e33d6cd59f7ee5b23a161d6a.jpg

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусом в Вооруженных силах РФ на данный момент на 37% ниже, чем в общем по России, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на заседании общественного совета ведомства."Принятые нами меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции в армии и флоте дали свои результаты. У нас на сегодняшний день на 100 тысяч человек в Вооруженных силах заболеваемость на 37% ниже, чем в целом по стране", - сказал министр.Шойгу отметил, что в армии продолжается вакцинация от вируса препаратом "Спутник-V". В этой кампании, уточнил министр, в том числе задействована военно-транспортная авиация для оперативной доставки вакцины в отдалённые гарнизоны в разных уголках страны.Глава ведомства также напомнил, что министерство за год возвело по России 30 многофункциональных медицинских центров для лечения больных коронавирусом. В эти центры, добавил он, поставлено 24 тысячи единиц разного медицинского оборудования.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201221/mediki-1590226419.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, сергей шойгу, общество