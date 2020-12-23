https://ria.ru/20201223/armiya-1590643316.html
Шойгу рассказал о заболеваемости COVID-19 в армии
Шойгу рассказал о заболеваемости COVID-19 в армии
Заболеваемость коронавирусом в Вооруженных силах РФ на данный момент на 37% ниже, чем в общем по России, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на заседании... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T20:33
2020-12-23T20:33
2020-12-23T21:19
распространение нового коронавируса
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сергей шойгу
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусом в Вооруженных силах РФ на данный момент на 37% ниже, чем в общем по России, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на заседании общественного совета ведомства."Принятые нами меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции в армии и флоте дали свои результаты. У нас на сегодняшний день на 100 тысяч человек в Вооруженных силах заболеваемость на 37% ниже, чем в целом по стране", - сказал министр.Шойгу отметил, что в армии продолжается вакцинация от вируса препаратом "Спутник-V". В этой кампании, уточнил министр, в том числе задействована военно-транспортная авиация для оперативной доставки вакцины в отдалённые гарнизоны в разных уголках страны.Глава ведомства также напомнил, что министерство за год возвело по России 30 многофункциональных медицинских центров для лечения больных коронавирусом. В эти центры, добавил он, поставлено 24 тысячи единиц разного медицинского оборудования.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201221/mediki-1590226419.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, сергей шойгу, общество
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости.
Заболеваемость коронавирусом в Вооруженных силах РФ на данный момент на 37% ниже, чем в общем по России, сообщил министр обороны Сергей Шойгу
на заседании общественного совета ведомства.
"Принятые нами меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции в армии и флоте дали свои результаты. У нас на сегодняшний день на 100 тысяч человек в Вооруженных силах заболеваемость на 37% ниже, чем в целом по стране", - сказал министр.
Шойгу отметил, что в армии продолжается вакцинация от вируса препаратом "Спутник-V". В этой кампании, уточнил министр, в том числе задействована военно-транспортная авиация для оперативной доставки вакцины в отдалённые гарнизоны в разных уголках страны.
Глава ведомства также напомнил, что министерство за год возвело по России 30 многофункциональных медицинских центров для лечения больных коронавирусом. В эти центры, добавил он, поставлено 24 тысячи единиц разного медицинского оборудования.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.