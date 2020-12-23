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В Армении задержали экс-главу пресс-службы полиции
В Армении задержали экс-главу пресс-службы полиции
Следственный комитет Армении задержал оппозиционно настроенного к властям бывшего начальника управления информации и по связям с общественностью полиции страны... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T21:58
2020-12-23T21:58
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ЕРЕВАН, 23 дек – РИА Новости. Следственный комитет Армении задержал оппозиционно настроенного к властям бывшего начальника управления информации и по связям с общественностью полиции страны полковника Саята Шириняна по подозрению в призывах к насилию, сообщили в пресс-службе СК.Отмечается, что задержание связано с записью Шириняна в Facebook, в которой тот якобы утверждает, что если бы он возглавлял протестное движение, то пошел бы на конкретные шаги и что "избежать кровопролития не удастся"."Ширинян задержан по подозрению в публичных призывах к применению насилия", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Следственного комитета. Максимальная санкция по указанной статье предусматривает год лишения свободы.Акции оппозиции проходят в Ереване, их участники требуют отставки премьера страны Никола Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие ухода главы кабмина, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна. Во вторник оппозиционеры окружили здание правительства.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20201223/armeniya-1590593769.html
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никол пашинян, москва, азербайджан, армения, в мире

В Армении задержали экс-главу пресс-службы полиции

21:58 23.12.2020
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкСотрудники полиции следят за соблюдением порядка во время акции протеста около здания парламента Армении
Сотрудники полиции следят за соблюдением порядка во время акции протеста около здания парламента Армении - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 23 дек – РИА Новости. Следственный комитет Армении задержал оппозиционно настроенного к властям бывшего начальника управления информации и по связям с общественностью полиции страны полковника Саята Шириняна по подозрению в призывах к насилию, сообщили в пресс-службе СК.
Отмечается, что задержание связано с записью Шириняна в Facebook, в которой тот якобы утверждает, что если бы он возглавлял протестное движение, то пошел бы на конкретные шаги и что "избежать кровопролития не удастся".
Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна проводят митинг на площади Республики в Ереване - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
Вчера, 16:19Ситуация в Нагорном Карабахе
В Армении задержали лидера оппозиции по подозрению в угрозах Пашиняну
"Ширинян задержан по подозрению в публичных призывах к применению насилия", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Следственного комитета. Максимальная санкция по указанной статье предусматривает год лишения свободы.
Акции оппозиции проходят в Ереване, их участники требуют отставки премьера страны Никола Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие ухода главы кабмина, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна. Во вторник оппозиционеры окружили здание правительства.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Никол Пашинян во время визита в село Сарнакунк Сюникской области Армении. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
22 декабря, 18:57
Есть четыре пути: противники Пашиняна перечислили варианты его отставки
 
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