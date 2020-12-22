https://ria.ru/20201222/zvanie-1590442033.html

Путин подписал закон о праве педагогов воинских учебных центров на звание

Путин подписал закон о праве педагогов воинских учебных центров на звание

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий педагогам военных учебных центров претендовать на воинское звание. РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T17:49

2020-12-22T17:49

2020-12-22T17:49

владимир путин

общество

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий педагогам военных учебных центров претендовать на воинское звание.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Теперь появляется возможность присвоения воинского звания педагогам военных учебных центров не на воинских должностях.Прежде законодательством предусматривались случаи прохождения военнослужащими военной службы не на воинских должностях. К таким военнослужащим относились, в частности, педагогические работники военных учебных центров.

https://realty.ria.ru/20201222/ipoteka-1590398339.html

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владимир путин, общество