https://ria.ru/20201222/zvanie-1590442033.html
Путин подписал закон о праве педагогов воинских учебных центров на звание
Путин подписал закон о праве педагогов воинских учебных центров на звание
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий педагогам военных учебных центров претендовать на воинское звание. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T17:49
2020-12-22T17:49
2020-12-22T17:49
владимир путин
общество
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий педагогам военных учебных центров претендовать на воинское звание.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Теперь появляется возможность присвоения воинского звания педагогам военных учебных центров не на воинских должностях.Прежде законодательством предусматривались случаи прохождения военнослужащими военной службы не на воинских должностях. К таким военнослужащим относились, в частности, педагогические работники военных учебных центров.
https://realty.ria.ru/20201222/ipoteka-1590398339.html
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