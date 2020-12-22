https://ria.ru/20201222/zdravookhranenie-1590427319.html

Регионам поручили обеспечить эффективную работу системы здравоохранения

Регионам поручили обеспечить эффективную работу системы здравоохранения

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил главам регионов заранее принять меры, чтобы система здравоохранения на местах работала эффективно во время... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T16:41

2020-12-22T16:41

2020-12-22T16:58

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мишустин

политика

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил главам регионов заранее принять меры, чтобы система здравоохранения на местах работала эффективно во время новогодних праздников."Это касается всех пациентов, а не только пациентов с коронавирусной инфекцией", - добавил он.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мишустин, политика