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Регионам поручили обеспечить эффективную работу системы здравоохранения
Регионам поручили обеспечить эффективную работу системы здравоохранения
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил главам регионов заранее принять меры, чтобы система здравоохранения на местах работала эффективно во время... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T16:41
2020-12-22T16:58
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мишустин
политика
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил главам регионов заранее принять меры, чтобы система здравоохранения на местах работала эффективно во время новогодних праздников."Это касается всех пациентов, а не только пациентов с коронавирусной инфекцией", - добавил он.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мишустин, политика

Регионам поручили обеспечить эффективную работу системы здравоохранения

16:41 22.12.2020 (обновлено: 16:58 22.12.2020)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил главам регионов заранее принять меры, чтобы система здравоохранения на местах работала эффективно во время новогодних праздников.
"Обращаю внимание руководителей регионов. До нового года осталось чуть больше недели. Прошу заранее принять меры, чтобы система здравоохранения и во время праздников работала эффективно. Важно, чтобы все, кто лечится в стационарах и дома, получали необходимую им медицинскую помощь", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.
"Это касается всех пациентов, а не только пациентов с коронавирусной инфекцией", - добавил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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