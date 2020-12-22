https://ria.ru/20201222/vzyatka-1590311008.html

СМИ: сына экс-замсекретаря СНБО Украины подозревают во взятке

СМИ: сына экс-замсекретаря СНБО Украины подозревают во взятке

Украинские правоохранители в рамках расследования дела о коррупции в сфере ВПК подозревают Игоря Гладковского, сына бывшего первого заместителя секретаря Совета РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T01:40

2020-12-22T01:40

2020-12-22T01:40

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КИЕВ, 22 дек – РИА Новости. Украинские правоохранители в рамках расследования дела о коррупции в сфере ВПК подозревают Игоря Гладковского, сына бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Олега Гладковского, в получении как минимум 34 тысяч долларов взятки, передает агентство liga.net.На сайте Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) была размещена соответствующая информация, однако имя подозреваемого не называется.По данным НАБУ, благодаря усилиям подозреваемого, ООО "Оптимумспецдеталь" получало преференции при заключении договоров и расчетов с предприятиями "Укроборонпрома". "За что он получал неправомерную выгоду, которая, по договоренностям, должна была составить 50% от общей суммы незаконно полученной прибыли участников схемы. Таким образом, только по одному договору подозреваемый получил 950 тысяч гривен (более 34 тысяч долларов - ред.) неправомерной выгоды. Однако, по мнению следствия, это не единственный случай противоправной деятельности - остальные фактов пока расследуют", - сообщается на сайте НАБУ.Команда журналистских расследований Bihus.info ранее опубликовала информацию о хищениях в оборонной сфере Украины. По данным журналистов, Игорь Гладковский и еще несколько человек с 2016 года продавали украинским оборонным предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%. Товар они якобы завозили с территории РФ контрабандным путем или же покупали на складах воинских частей на Украине. Журналисты утверждают, что таким образом от "Укроборонпрома" было получено более 9,2 миллиона долларов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле не располагают информацией о каких-либо контрабандных поставках запчастей для военной техники из России на Украину, но считают, что это абсурд.В заключительной части журналистского расследования Bihus.info утверждается, что украинские силовики и налоговая служба покрывали преступную деятельность фигурантов коррупционного скандала в оборонной сфере страны – в частности, якобы за взятки прекращали дела в отношении Игоря Гладковского и его бизнес-партнеров. Государственное бюро расследований завело дело после обнародования новой части расследования о хищениях в оборонной сфере.В целом следствие установило восемь участников коррупционной схемы, реализованной при участии ООО "Оптимумспецдеталь". Из них два человека осуждены, трое - на скамье подсудимых. Еще трое остаются подозреваемыми.Также украинские журналисты выяснили, что Игорь Гладковский при содействии своего отца и вместе с бизнес-партнером продали предприятиям "Укроборонпрома" высотомеры российского производства для Ан-26 по цене, завышенной в пять раз. При этом, по данным расследователей, как Гладковский-старший, так и действующий глава "Укроборонпрома" Павел Букин, руководивший в 2016-2017 годах госкомпанией "Укрспецэкспорт", получили денежные "откаты" за эту схему. Букин получение отката отрицает.

https://ria.ru/20200614/1572914471.html

https://radiosputnik.ria.ru/20191113/1560904098.html

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ситуация на украине, совет национальной безопасности и обороны украины, украина, в мире