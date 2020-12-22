https://ria.ru/20201222/vykhodnoy-1590362787.html
В Ингушетии 31 декабря объявили выходным днем
В Ингушетии 31 декабря объявили выходным днем
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов объявил 31 декабря 2020 года выходным днем в республике, распоряжение об этом опубликовано на сайте руководителя региона. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T12:34
2020-12-22T12:34
2020-12-22T12:56
махмуд-али калиматов
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общество
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НАЛЬЧИК, 22 дек - РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов объявил 31 декабря 2020 года выходным днем в республике, распоряжение об этом опубликовано на сайте руководителя региона.Руководителям исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления Ингушетии и подведомственных им организаций рекомендовано предусмотреть для своих работников выходной день 31 декабря "с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации".Руководителям организаций, расположенных на территории Ингушетии, также предлагается рассмотреть возможность предоставления работникам выходного 31 декабря.
https://ria.ru/20201222/rabota-1590315449.html
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махмуд-али калиматов, республика ингушетия, общество