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В Ингушетии 31 декабря объявили выходным днем
В Ингушетии 31 декабря объявили выходным днем
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов объявил 31 декабря 2020 года выходным днем в республике, распоряжение об этом опубликовано на сайте руководителя региона. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T12:34
2020-12-22T12:56
махмуд-али калиматов
новый год—2021
республика ингушетия
общество
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НАЛЬЧИК, 22 дек - РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов объявил 31 декабря 2020 года выходным днем в республике, распоряжение об этом опубликовано на сайте руководителя региона.Руководителям исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления Ингушетии и подведомственных им организаций рекомендовано предусмотреть для своих работников выходной день 31 декабря "с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации".Руководителям организаций, расположенных на территории Ингушетии, также предлагается рассмотреть возможность предоставления работникам выходного 31 декабря.
https://ria.ru/20201222/rabota-1590315449.html
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махмуд-али калиматов, республика ингушетия, общество

В Ингушетии 31 декабря объявили выходным днем

12:34 22.12.2020 (обновлено: 12:56 22.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр Поляков / Перейти в фотобанкВид на гору Казбек, Республика Ингушетия
Вид на гору Казбек, Республика Ингушетия - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Александр Поляков
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НАЛЬЧИК, 22 дек - РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов объявил 31 декабря 2020 года выходным днем в республике, распоряжение об этом опубликовано на сайте руководителя региона.
"В целях эффективной организации служебного времени лицам, замещающим государственные должности Республики Ингушетия, а также лицам, замещающим должности государственной гражданской службы в администрации главы и правительства Ингушетии, предоставить выходной день 31 декабря 2020 года", - говорится в тексте документа.
Руководителям исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления Ингушетии и подведомственных им организаций рекомендовано предусмотреть для своих работников выходной день 31 декабря "с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации".
Руководителям организаций, расположенных на территории Ингушетии, также предлагается рассмотреть возможность предоставления работникам выходного 31 декабря.
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