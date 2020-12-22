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Фотолюбитель погиб, делая селфи на водопаде
Фотолюбитель погиб, делая селфи на водопаде
Житель Бразилии погиб, сорвавшись с вершины водопада во время позирования для селфи. Об этом сообщает местное издание Bemparana. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T06:52
2020-12-22T06:52
2020-12-22T06:52
бразилия
в мире
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Житель Бразилии погиб, сорвавшись с вершины водопада во время позирования для селфи. Об этом сообщает местное издание Bemparana.Трагедия произошла на юге страны. Гильерме Чьяпетти, которому было 22 года, поскользнулся во время фотосессии на вершине водопада Кашуэйра-да-Онса и упал на камни с высоты около десяти метров.Молодой человек получил множественные переломы и черепно-мозговые травмы, его знакомые пытались оказать ему первую помощь, а прибывшие спасатели доставили его в больницу. Однако Чьяпетти впал в кому и вскоре, не приходя в сознание, умер.Как рассказал отец погибшего, его сын очень любил фотографировать и много раз бывал у водопада, где часто делал снимки.
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бразилия, в мире
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости.
Житель Бразилии
погиб, сорвавшись с вершины водопада во время позирования для селфи. Об этом сообщает местное издание Bemparana
.
Трагедия произошла на юге страны. Гильерме Чьяпетти, которому было 22 года, поскользнулся во время фотосессии на вершине водопада Кашуэйра-да-Онса и упал на камни с высоты около десяти метров.
Молодой человек получил множественные переломы и черепно-мозговые травмы, его знакомые пытались оказать ему первую помощь, а прибывшие спасатели доставили его в больницу. Однако Чьяпетти впал в кому и вскоре, не приходя в сознание, умер.
Как рассказал отец погибшего, его сын очень любил фотографировать и много раз бывал у водопада, где часто делал снимки.