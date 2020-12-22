https://ria.ru/20201222/vaktsina-1590429740.html

Роспотребнадзор призвал россиян вакцинироваться от коронавируса

Роспотребнадзор призвал россиян вакцинироваться от коронавируса

Глава Роспотребнадзора призвала россиян вакцинироваться от коронавируса РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T16:49

2020-12-22T16:49

2020-12-22T16:49

коронавирус в россии

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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Глава Роспотребнадзора призвала россиян вакцинироваться от коронавирусаРИА Новости

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)