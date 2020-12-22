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Роспотребнадзор призвал россиян вакцинироваться от коронавируса
Роспотребнадзор призвал россиян вакцинироваться от коронавируса
Глава Роспотребнадзора призвала россиян вакцинироваться от коронавируса РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T16:49
2020-12-22T16:49
2020-12-22T16:49
коронавирус в россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)