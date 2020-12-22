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Биография Андрея Стенина
Биография Андрея Стенина
Специальный фотокорреспондент медиагруппы "Россия сегодня" Андрей Алексеевич Стенин родился 22 декабря 1980 года в городе Печора республики Коми РФ. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T04:01
2020-12-22T04:01
андрей стенин
справки
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Специальный фотокорреспондент медиагруппы "Россия сегодня" Андрей Алексеевич Стенин родился 22 декабря 1980 года в городе Печора республики Коми РФ.С 2003 года работал корреспондентом отдела "Общество" "Российской газеты", затем несколько лет трудился в "Газете.Ru".С 2008 года занимался фотографией. Внештатно снимал для ИТАР-ТАСС, РИА Новости, "Коммерсантъ", Reuters, Associated Press, France-Presse.С 2009 года – фотокорреспондент РИА Новости, с 2014 года работал специальным фотокорреспондентом Объединенной дирекции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня". Андрей Стенин специализировался на съемке чрезвычайных происшествий, массовых беспорядков, военных конфликтов, судебных процессов.В 2010 году Стенин стал лауреатом премии в области СМИ "Искра", в 2010 и 2013 годах он был награжден премией "Серебряная камера".С 5 августа 2014 года Андрей Стенин, находившийся в рабочей командировке на востоке Украины, перестал выходить на связь. Источники сообщали, что он мог быть задержан украинскими силовиками, однако Киев этого не подтверждал.По всему миру проходили акции в поддержку фотокорреспондента. Во многих странах их участники выражали обеспокоенность его судьбой. Мировые общественные организации и профессиональные сообщества выступили с заявлениями о ситуации с фотокорреспондентом.3 сентября 2014 года стало известно, что Андрей Стенин погиб в районе Донецка 6 августа. Автомобиль, в котором он ехал на редакционное задание, был расстрелян и сожжен на шоссе. 5 сентября 2014 года Андрей Стенин был похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.За мужество и героизм, проявленные при исполнении профессионального долга, Андрей Стенин указом президента РФ был посмертно награжден орденом Мужества (2014).22 декабря 2014 года в Москве на здании медиагруппы "Россия сегодня" по адресу Зубовский бульвар, дом 4, была открыта мемориальная доска в честь Андрея Стенина.В декабре 2014 года "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО организовала Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, ставший единственной и крупнейшей в России международной площадкой для молодых фотографов.В феврале 2015 года фоторабота Стенина заняла третье место в номинации "Влияние 2014: Конфликт" на конкурсе "Фото года" (Picture of the Year International Сompetition, POYi) в США. 6 августа 2015 года, в годовщину смерти Андрея Стенина, вышел альбом его лучших работ "Зона конфликта", в который вошли 168 фотографий, сделанных Стениным в 2010-2014 годах.В конце августа 2015 года имя Андрея Стенина было присвоено Горняцкой средней школе города Снежное самопровозглашенной ДНР. К первому звонку было приурочено открытие мемориальной таблички на здании школы. 6 августа 2016 года в этой школе был установлен бюст Андрея Стенина.15 декабря 2016 года бюст Андрея Стенина был установлен в средней школе №2 города Печора республики Коми, где он учился. В сентябре 2017 года школе было присвоено имя Андрея Стенина.22 декабря 2019 года, в день рождения фотокорреспондента, на месте его гибели в окрестностях поселка Горняк в Донбассе был установлен памятник Андрею Стенину. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей стенин, справки

Биография Андрея Стенина

04:01 22.12.2020
 
© РИА Новости / Дамир Булатов / Перейти в фотобанкФотокорреспондент Андрей Стенин
Фотокорреспондент Андрей Стенин - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Дамир Булатов
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Специальный фотокорреспондент медиагруппы "Россия сегодня" Андрей Алексеевич Стенин родился 22 декабря 1980 года в городе Печора республики Коми РФ.
С 2003 года работал корреспондентом отдела "Общество" "Российской газеты", затем несколько лет трудился в "Газете.Ru".
С 2008 года занимался фотографией. Внештатно снимал для ИТАР-ТАСС, РИА Новости, "Коммерсантъ", Reuters, Associated Press, France-Presse.
С 2009 года – фотокорреспондент РИА Новости, с 2014 года работал специальным фотокорреспондентом Объединенной дирекции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня". Андрей Стенин специализировался на съемке чрезвычайных происшествий, массовых беспорядков, военных конфликтов, судебных процессов.
В 2010 году Стенин стал лауреатом премии в области СМИ "Искра", в 2010 и 2013 годах он был награжден премией "Серебряная камера".
С 5 августа 2014 года Андрей Стенин, находившийся в рабочей командировке на востоке Украины, перестал выходить на связь. Источники сообщали, что он мог быть задержан украинскими силовиками, однако Киев этого не подтверждал.
По всему миру проходили акции в поддержку фотокорреспондента. Во многих странах их участники выражали обеспокоенность его судьбой. Мировые общественные организации и профессиональные сообщества выступили с заявлениями о ситуации с фотокорреспондентом.
3 сентября 2014 года стало известно, что Андрей Стенин погиб в районе Донецка 6 августа. Автомобиль, в котором он ехал на редакционное задание, был расстрелян и сожжен на шоссе.
5 сентября 2014 года Андрей Стенин был похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.
За мужество и героизм, проявленные при исполнении профессионального долга, Андрей Стенин указом президента РФ был посмертно награжден орденом Мужества (2014).
22 декабря 2014 года в Москве на здании медиагруппы "Россия сегодня" по адресу Зубовский бульвар, дом 4, была открыта мемориальная доска в честь Андрея Стенина.
В декабре 2014 года "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО организовала Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, ставший единственной и крупнейшей в России международной площадкой для молодых фотографов.
В феврале 2015 года фоторабота Стенина заняла третье место в номинации "Влияние 2014: Конфликт" на конкурсе "Фото года" (Picture of the Year International Сompetition, POYi) в США.
6 августа 2015 года, в годовщину смерти Андрея Стенина, вышел альбом его лучших работ "Зона конфликта", в который вошли 168 фотографий, сделанных Стениным в 2010-2014 годах.
В конце августа 2015 года имя Андрея Стенина было присвоено Горняцкой средней школе города Снежное самопровозглашенной ДНР. К первому звонку было приурочено открытие мемориальной таблички на здании школы. 6 августа 2016 года в этой школе был установлен бюст Андрея Стенина.
15 декабря 2016 года бюст Андрея Стенина был установлен в средней школе №2 города Печора республики Коми, где он учился. В сентябре 2017 года школе было присвоено имя Андрея Стенина.
22 декабря 2019 года, в день рождения фотокорреспондента, на месте его гибели в окрестностях поселка Горняк в Донбассе был установлен памятник Андрею Стенину.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
Андрей СтенинСправки
 
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