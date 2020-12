https://ria.ru/20201222/stenin-1590207167.html

Биография Андрея Стенина

Биография Андрея Стенина

Специальный фотокорреспондент медиагруппы "Россия сегодня" Андрей Алексеевич Стенин родился 22 декабря 1980 года в городе Печора республики Коми РФ.

Специальный фотокорреспондент медиагруппы "Россия сегодня" Андрей Алексеевич Стенин родился 22 декабря 1980 года в городе Печора республики Коми РФ.С 2003 года работал корреспондентом отдела "Общество" "Российской газеты", затем несколько лет трудился в "Газете.Ru".С 2008 года занимался фотографией. Внештатно снимал для ИТАР-ТАСС, РИА Новости, "Коммерсантъ", Reuters, Associated Press, France-Presse.С 2009 года – фотокорреспондент РИА Новости, с 2014 года работал специальным фотокорреспондентом Объединенной дирекции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня". Андрей Стенин специализировался на съемке чрезвычайных происшествий, массовых беспорядков, военных конфликтов, судебных процессов.В 2010 году Стенин стал лауреатом премии в области СМИ "Искра", в 2010 и 2013 годах он был награжден премией "Серебряная камера".С 5 августа 2014 года Андрей Стенин, находившийся в рабочей командировке на востоке Украины, перестал выходить на связь. Источники сообщали, что он мог быть задержан украинскими силовиками, однако Киев этого не подтверждал.По всему миру проходили акции в поддержку фотокорреспондента. Во многих странах их участники выражали обеспокоенность его судьбой. Мировые общественные организации и профессиональные сообщества выступили с заявлениями о ситуации с фотокорреспондентом.3 сентября 2014 года стало известно, что Андрей Стенин погиб в районе Донецка 6 августа. Автомобиль, в котором он ехал на редакционное задание, был расстрелян и сожжен на шоссе. 5 сентября 2014 года Андрей Стенин был похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.За мужество и героизм, проявленные при исполнении профессионального долга, Андрей Стенин указом президента РФ был посмертно награжден орденом Мужества (2014).22 декабря 2014 года в Москве на здании медиагруппы "Россия сегодня" по адресу Зубовский бульвар, дом 4, была открыта мемориальная доска в честь Андрея Стенина.В декабре 2014 года "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО организовала Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, ставший единственной и крупнейшей в России международной площадкой для молодых фотографов.В феврале 2015 года фоторабота Стенина заняла третье место в номинации "Влияние 2014: Конфликт" на конкурсе "Фото года" (Picture of the Year International Сompetition, POYi) в США. 6 августа 2015 года, в годовщину смерти Андрея Стенина, вышел альбом его лучших работ "Зона конфликта", в который вошли 168 фотографий, сделанных Стениным в 2010-2014 годах.В конце августа 2015 года имя Андрея Стенина было присвоено Горняцкой средней школе города Снежное самопровозглашенной ДНР. К первому звонку было приурочено открытие мемориальной таблички на здании школы. 6 августа 2016 года в этой школе был установлен бюст Андрея Стенина.15 декабря 2016 года бюст Андрея Стенина был установлен в средней школе №2 города Печора республики Коми, где он учился. В сентябре 2017 года школе было присвоено имя Андрея Стенина.22 декабря 2019 года, в день рождения фотокорреспондента, на месте его гибели в окрестностях поселка Горняк в Донбассе был установлен памятник Андрею Стенину. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

