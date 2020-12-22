Онлайн-конференция Министра спорта РФ Олега Матыцина
25 декабря в 9:30 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию Министра спорта Российской Федерации Олега МАТЫЦИНА.
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В ходе мероприятия будут подведены основные итоги работы Министерства в 2020 году и рассказано о влиянии пандемии COVID-19 на спортивную отрасль. Кроме того, будет освещен процесс подготовки к Олимпийским играм в 2021 году.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
В ходе мероприятия будут подведены основные итоги работы Министерства в 2020 году и рассказано о влиянии пандемии COVID-19 на спортивную отрасль. Кроме того, будет освещен процесс подготовки к Олимпийским играм в 2021 году.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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