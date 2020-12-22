https://ria.ru/20201222/sport-1590448765.html

Онлайн-конференция Министра спорта РФ Олега Матыцина

Онлайн-конференция Министра спорта РФ Олега Матыцина

25 декабря в 9:30 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию Министра спорта Российской Федерации Олега МАТЫЦИНА.

2020-12-22T18:20

2020-12-22T18:20

2020-12-22T18:20

анонсы

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Задать вопросВ ходе мероприятия будут подведены основные итоги работы Министерства в 2020 году и рассказано о влиянии пандемии COVID-19 на спортивную отрасль. Кроме того, будет освещен процесс подготовки к Олимпийским играм в 2021 году.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы