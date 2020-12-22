https://ria.ru/20201222/perekhvat-1590456228.html
Российский Су-30 перехватил японский самолет
Российский Су-30 перехватил японский самолет
Российские военные подняли в воздух истребитель Су-30 на перехват воздушной цели, обнаруженной над нейтральными водами Японского и Охотского морей, сообщили в... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T19:22
2020-12-22T19:22
2020-12-22T23:06
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су-30
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Российские военные подняли в воздух истребитель Су-30 на перехват воздушной цели, обнаруженной над нейтральными водами Японского и Охотского морей, сообщили в Национальном центре управления обороной. В ведомстве уточнили, что цель двигалась в сторону российской госграницы. Ею оказался патрульный самолет OP-3C ВВС Японии.Нарушения государственной границы России не произошло, заключили в Центре управления обороной.В конце лета количество перехватов иностранных военных самолетов у границ России резко выросло. В отдельные дни Минобороны сообщало о сразу нескольких инцидентах. Осенью отчеты о сопровождении иностранных воздушных судов стали появляться значительно реже, в ноябре эта тема практически не звучала.Однако в начале декабря наметился новый всплеск активности в воздушном пространстве у российских границ.
https://ria.ru/20201222/patrul-1590442143.html
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Кадры перехвата патрульного самолета ВВС Японии над Тихим океаном
Российский истребитель Су-30 поднимался на перехват патрульного самолета ВВС Японии над Тихим океаном.
2020-12-22T19:22
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РИА Новости
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россия, японское море, охотское море, су-30, япония, в мире