https://ria.ru/20201222/perekhvat-1590456228.html

Российский Су-30 перехватил японский самолет

Российский Су-30 перехватил японский самолет

Российские военные подняли в воздух истребитель Су-30 на перехват воздушной цели, обнаруженной над нейтральными водами Японского и Охотского морей, сообщили в... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T19:22

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2020-12-22T23:06

россия

японское море

охотское море

су-30

япония

в мире

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Российские военные подняли в воздух истребитель Су-30 на перехват воздушной цели, обнаруженной над нейтральными водами Японского и Охотского морей, сообщили в Национальном центре управления обороной. В ведомстве уточнили, что цель двигалась в сторону российской госграницы. Ею оказался патрульный самолет OP-3C ВВС Японии.Нарушения государственной границы России не произошло, заключили в Центре управления обороной.В конце лета количество перехватов иностранных военных самолетов у границ России резко выросло. В отдельные дни Минобороны сообщало о сразу нескольких инцидентах. Осенью отчеты о сопровождении иностранных воздушных судов стали появляться значительно реже, в ноябре эта тема практически не звучала.Однако в начале декабря наметился новый всплеск активности в воздушном пространстве у российских границ.

https://ria.ru/20201222/patrul-1590442143.html

россия

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Кадры перехвата патрульного самолета ВВС Японии над Тихим океаном Российский истребитель Су-30 поднимался на перехват патрульного самолета ВВС Японии над Тихим океаном. 2020-12-22T19:22 true PT1M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, японское море, охотское море, су-30, япония, в мире