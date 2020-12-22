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Российский Су-30 перехватил японский самолет
Российский Су-30 перехватил японский самолет
Российские военные подняли в воздух истребитель Су-30 на перехват воздушной цели, обнаруженной над нейтральными водами Японского и Охотского морей, сообщили в... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T19:22
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россия
японское море
охотское море
су-30
япония
в мире
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Российские военные подняли в воздух истребитель Су-30 на перехват воздушной цели, обнаруженной над нейтральными водами Японского и Охотского морей, сообщили в Национальном центре управления обороной. В ведомстве уточнили, что цель двигалась в сторону российской госграницы. Ею оказался патрульный самолет OP-3C ВВС Японии.Нарушения государственной границы России не произошло, заключили в Центре управления обороной.В конце лета количество перехватов иностранных военных самолетов у границ России резко выросло. В отдельные дни Минобороны сообщало о сразу нескольких инцидентах. Осенью отчеты о сопровождении иностранных воздушных судов стали появляться значительно реже, в ноябре эта тема практически не звучала.Однако в начале декабря наметился новый всплеск активности в воздушном пространстве у российских границ.
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Кадры перехвата патрульного самолета ВВС Японии над Тихим океаном
Российский истребитель Су-30 поднимался на перехват патрульного самолета ВВС Японии над Тихим океаном.
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россия, японское море, охотское море, су-30, япония, в мире

Российский Су-30 перехватил японский самолет

19:22 22.12.2020 (обновлено: 23:06 22.12.2020)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Российские военные подняли в воздух истребитель Су-30 на перехват воздушной цели, обнаруженной над нейтральными водами Японского и Охотского морей, сообщили в Национальном центре управления обороной.
В ведомстве уточнили, что цель двигалась в сторону российской госграницы. Ею оказался патрульный самолет OP-3C ВВС Японии.
Нарушения государственной границы России не произошло, заключили в Центре управления обороной.
В конце лета количество перехватов иностранных военных самолетов у границ России резко выросло. В отдельные дни Минобороны сообщало о сразу нескольких инцидентах. Осенью отчеты о сопровождении иностранных воздушных судов стали появляться значительно реже, в ноябре эта тема практически не звучала.
Однако в начале декабря наметился новый всплеск активности в воздушном пространстве у российских границ.
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РоссияЯпонское мореОхотское мореСу-30ЯпонияВ мире
 
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