https://ria.ru/20201222/oruzhie-1590270869.html

Выдать нельзя проверить: почему система разрешений на оружие дает сбои

Выдать нельзя проверить: почему система разрешений на оружие дает сбои

В Нижегородской области и Екатеринбурге в течение одного месяца произошло два массовых расстрела людей. Оба преступника, предположительно, имели проблемы с... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T08:00

2020-12-22T08:00

2020-12-22T08:12

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общество

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости, Лидия Белькова, Юлия Ахмедова, Алексей Аликин, Дмитрий Ермаков. В Нижегородской области и Екатеринбурге в течение одного месяца произошло два массовых расстрела людей. Оба преступника, предположительно, имели проблемы с психикой, оба покончили с собой. Оружие купили легально, легко получив необходимую медицинскую справку. Виноваты ли врачи, выясняло РИА Новости.Убийца со справкойВ июле 2020 года в частную клинику "Эксперт" в Нижнем Новгороде обратился 18-летний Даниил Монахов. Молодому человеку нужна была справка, разрешающая получить лицензию на владение оружием, — на совершеннолетие отец обещал подарить ему ружье. Тридцатиоднолетний психотерапевт Виталий Балуев не увидел противопоказаний к выдаче документа.В сентябре Монахов стал легальным владельцем гладкоствольного охотничьего ружья, а уже через месяц застрелил собственную бабушку и троих случайных прохожих в селе Большеорловское Нижегородской области. После чего покончил с собой.Следствие выяснило, что склонность Монахова к насилию замечали задолго до бойни: весной 2019-го он якобы намеревался устроить стрельбу в школе. О планах подростка узнала школьный психолог и обратилась в полицию. Однако инспектор по делам несовершеннолетних ничего не предприняла. Теперь она сама — фигурант дела о злоупотреблении должностными полномочиями (статья 285 УК).Подозрение пало и на нижегородского медика Балуева. Против него завели уголовное дело о халатности, повлекшей гибель двух и более лиц (293.3 УК). Наказание по этой статье — до семи лет лишения свободы. Сейчас врач в СИЗО, а у клиники "Эксперт" отозвали лицензию на медицинскую деятельность.Роковой приемПо версии СК, Балуев провел осмотр ненадлежащим образом и не диагностировал психические расстройства, при которых владение оружием противопоказано. "Принятое обвиняемым решение имело юридические последствия: на основании полученной справки подразделение Росгвардии выдало Монахову лицензию", — заявили в СК по Нижегородской области.Балуев вину категорически отрицает. Его адвокат Халаддин Геюшов убежден: в действиях врача нет состава преступления. "Пациента он видел всего раз, во время приема действовал профессионально и в полном соответствии с инструкциями, — рассказал Геюшов РИА Новости. — Это есть в материалах дела. Мы до сих пор не понимаем, что не так — следователи не конкретизировали обвинение".По словам защитника, на момент осмотра, 17 июля 2020 года, в базе данных психиатрических и наркологических больниц Монахов не значился.Нижегородский психиатр Виктор Гурский уверен: такой случай мог пропустить любой врач.Дело пяти минутЧерез несколько недель после стрельбы в Большеорловском от рук владельца легального оружия погибло еще три человека. Седьмого ноября житель Екатеринбурга расстрелял гостей, а затем лишил жизни себя. Спаслась одна девушка — притворилась убитой.Тридцатичетырехлетний Дмитрий Захаров открыл огонь по участникам вечеринки у себя дома. У него была лицензия на травматический пистолет и охотничий карабин. На психиатрическом учете не состоял, а со специалистом общался, вероятно, только для получения справки на оружие.Справку выписывает терапевт на основании заключений трех специалистов. Если офтальмолог подтвердил, что зрение хорошее, и экспресс-тест мочи в наркодиспансере не выявил запрещенных веществ, кандидату остается доказать свою вменяемость. Именно на плечи психиатра ложится основной груз ответственности.Освидетельствование это очень важное — но строгого медицинского регламента для него не существует. Врач задает стандартные вопросы, и в среднем на беседу уходит от пяти минут до получаса. Минимальная продолжительность приема нигде не обозначена.По его словам, сколько бы ни длилось такое собеседование, оно не заменит полноценной психиатрической экспертизы, которую в течение двух недель проводит целый коллектив специалистов.В приказе Минздрава говорится: если врач выявил симптомы заболевания, при котором владение оружием противопоказано, он должен направить человека на психиатрическое освидетельствование комиссией. В случае отказа справку на оружие не выдают.Правда, опрошенные медики не вспомнили ни одного случая, когда обратившихся за документом отправляли на комиссионное обследование.Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный считает: пять-семь минут беседы с психиатром — ничтожно мало, если речь идет о праве на оружие.При этом Выборный полагает: в случае с нижегородским стрелком виноват не только врач, но и система.Технологии против стрелковВ Госдуме, по словам парламентария, сейчас обсуждают механизм объединения баз данных разных ведомств. Это облегчит отслеживание информации о получателе лицензии на оружие. Алгоритм такой: человек обращается к врачу за справкой, и параллельно по линии Росгвардии и МВД запускают проверку на предмет проблем с законом. Если гражданин попадал в поле зрения правоохранительных органов, в лицензии ему отказывают, а выданную ранее изымают.По мнению юриста Алексея Синицына, выявить людей с опасными намерениями помогут высокие технологии.Врач Александр Федорович уверен: и работу психиатров можно сделать более эффективной. Для этого нужна система всеобщего ежегодного тестирования — начиная с младшей школы.Право на защитуЕсть и менее радикальный способ отслеживания психологического состояния.Ванеев не согласен с планируемым усилением оружейного закона.Алексей Синицын согласен: добропорядочных владельцев огнестрела нужно освободить от бюрократии. Оружие дисциплинирует, а в надежных руках скорее помогает остановить правонарушение.Этот довод подтвержден статистикой — из года в год число преступлений с использованием легального оружия не превышает нескольких сотен. В то же время, по данным правоохранительных органов, более четырех миллионов россиян имеют право на его хранение.

https://radiosputnik.ria.ru/20201019/strelok-1580420636.html

https://ria.ru/20201107/ekaterinburg-1583520136.html

https://ria.ru/20201107/ubiystvo-1583495163.html

https://ria.ru/20201221/oruzhie-1590230688.html

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гумвд, следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, екатеринбург, оружие, общество