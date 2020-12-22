https://ria.ru/20201222/obschestvo-1590387559.html

Онлайн-конференция о взаимодействии Минобрнауки и "Деловой России"

Онлайн-конференция о взаимодействии Минобрнауки и "Деловой России"

25 декабря в 10:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную подписанию соглашения о взаимодействии между Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и Общероссийской общественной организацией "Деловая Россия".

2020-12-22T13:58

2020-12-22T13:58

2020-12-22T13:58

анонсы

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Задать вопросУчастники:- Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий ФАЛЬКОВ;- председатель Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей РЕПИК.Каковы положения соглашения? Предполагается ли расширение возможностей для трудоустройства обучающихся и выпускников образовательных учреждений, поддержка их деловой активности? Как учитываются интересы научного сообщества? Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 910 429 63 22 или email: pr@deloros.ru (Каролина Рябинкина)Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы