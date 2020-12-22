Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201222/obschestvo-1590387559.html
Онлайн-конференция о взаимодействии Минобрнауки и "Деловой России"
Онлайн-конференция о взаимодействии Минобрнауки и "Деловой России"
25 декабря в 10:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную подписанию соглашения о взаимодействии между Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и Общероссийской общественной организацией "Деловая Россия".
2020-12-22T13:58
2020-12-22T13:58
анонсы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/sharing/article/1590387559.jpg?1608634731
Задать вопросУчастники:- Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий ФАЛЬКОВ;- председатель Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей РЕПИК.Каковы положения соглашения?&nbsp;Предполагается ли расширение возможностей для трудоустройства обучающихся и выпускников образовательных учреждений, поддержка их деловой активности? Как учитываются интересы научного сообщества?&nbsp;Дополнительную информацию можно получить по&nbsp;телефону: +7&nbsp;910&nbsp;429&nbsp;63&nbsp;22 или&nbsp;email: pr@deloros.ru (Каролина Рябинкина)Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о взаимодействии Минобрнауки и "Деловой России"

13:58 22.12.2020
 
Читать ria.ru в
25 декабря в 10:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную подписанию соглашения о взаимодействии между Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и Общероссийской общественной организацией "Деловая Россия".
Задать вопрос

Участники:
- Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий ФАЛЬКОВ;
- председатель Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей РЕПИК.
Каковы положения соглашения? Предполагается ли расширение возможностей для трудоустройства обучающихся и выпускников образовательных учреждений, поддержка их деловой активности? Как учитываются интересы научного сообщества? 
Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 910 429 63 22
или email: pr@deloros.ru (Каролина Рябинкина)

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
Анонсы
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:33Мишустин попросил Собянина помочь регионам в борьбе с коронавирусом
16:31Собянин назвал ситуацию с COVID-19 в Москве очень сложной
16:30Правительство выделило 52 миллиарда рублей на выплаты медикам
16:28В Подмосковье запустят базы для онлайн-регистрации детей в школу и детсад
16:28Мишустин поручил проконтролировать выплаты медикам, борющимся с COVID-19
16:28Диетолог рассказала, сколько бутербродов с икрой можно съесть в Новый год
16:27Госдума поддержала наказание за умышленное препятствие транспорту
16:23Представлен первый в мире смартфон с черно-белым экраном и 5G
16:20В Тюменской области трое детей погибли при пожаре
16:19Эксперт: коронавирус ускорил наступление "эры Китая" в мировой экономике
16:17Подозреваемого в убийстве ученого в Петербурге отпустили после задержания
16:16В МИД Украины прокомментировали заявление Путина о Донбассе
16:11Проценко оценил вероятность наступления третьей волны коронавируса
16:10Москвичам посоветовали не приглашать Деда Мороза и Снегурочку в этом году
16:09Шохин оценил вероятность проведения ежегодной встречи Путина с бизнесом
16:09Названа смертельная опасность красной икры
16:06В Красноярском крае ожидаются морозы до минус 55 градусов
16:04В Иркутске работники предприятия пострадали при выбросе сероводорода
16:03Косачев отреагировал на новые санкции США против российских компаний
16:01Эксперты рассказали об ограничениях в популярных у россиян странах
Лента новостейМолния