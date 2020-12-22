https://ria.ru/20201222/mishustin-1590318991.html
Мишустин участвует в заседании Координационного совета по борьбе с COVID
Мишустин участвует в заседании Координационного совета по борьбе с COVID
Премьер-министр России Михаил Мишустин принимает участие в заседании правительственного Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T16:26
2020-12-22T16:26
2020-12-22T16:28
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
михаил мишустин
общество
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Премьер-министр России Михаил Мишустин принимает участие в заседании правительственного Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.Всего в России с начала пандемии выявили 2 906 503 случая коронавирусной инфекции. Выздоровело более 2,3 миллиона человек, умерли 51 912 человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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LIVE: Мишустин проводит заседание по ситуации с COVID-19
LIVE: Мишустин проводит заседание по ситуации с COVID-19
2020-12-22T16:26
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PT21M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
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