https://ria.ru/20201222/mishustin-1590318991.html

Мишустин участвует в заседании Координационного совета по борьбе с COVID

Мишустин участвует в заседании Координационного совета по борьбе с COVID

Премьер-министр России Михаил Мишустин принимает участие в заседании правительственного Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T16:26

2020-12-22T16:26

2020-12-22T16:28

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

михаил мишустин

общество

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Премьер-министр России Михаил Мишустин принимает участие в заседании правительственного Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.Всего в России с начала пандемии выявили 2 906 503 случая коронавирусной инфекции. Выздоровело более 2,3 миллиона человек, умерли 51 912 человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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